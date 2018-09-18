Один пакет с органикой может загрязнить целый бак: зачем нужна сортировка мусора?

500 килограммов в год. Именно столько мусора, по статистике, производит в год белорус. Экологи бьют тревогу. Но каждый из нас может внести свою лепту в решение данной проблемы. Так, жители Швеции 32% отходов используют в качестве сырья для повторной переработки. А англичане – и того больше – 40 %.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных ресурсов»: Были текстильные материалы из натуральных волокон, сейчас, как правило, это синтетические, что тоже вызывает сложности в их переработки. Не допускать попадания в коммунальные отходы таких опасных компонентов, как лампы, содержащие батарейки, которые могут нанести здоровью, окружающей среде вред.

Как отходы превратить в доходы, озадачились и в Беларуси. К примеру, только в Минске установлено более 13 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. А вскоре в столице появится еще 130 специализированных площадок с «разноцветными баками».

Татьяна Соболевская, исполняющий обязанности начальника отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»: На данные цели из бюджета Минска выделено 1 млн 712 тыc. рублей. Контейнерные площадки будут типовые, из металлопрофиля. Там будут контейнеры как для сбора твердых коммунальных отходов, так и для сбора вторичных ресурсов.

Сортировать бытовой мусор в республике начали 15 лет назад. Но еще не все сознательно подходят к данному вопросу. К примеру, в контейнеры попадает все, что угодно – от свертков с остатками еды до стройматериалов. И лишь 30% содержимого ценно для переработчиков. Так, один пакет с органикой может загрязнить целый бак и, тем самым, свести старания десятков людей на нет. Но добросовестных белорусов все же больше.

Раздельный сбор мусора дарит отходам вторую жизнь, такая система не даёт вредным веществам отравлять окружающую среду. Маленькое усилие каждого из нас – большое дело для всей страны.