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Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?

17 сентября 2018 18:27
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Новости Беларуси. Водозаборы, артезианские скважины и очистные сооружения в зоне риска,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?-1

Каждый третий такой объект в Гомельской области находится в неудовлетворительном техническом или санитарном состоянии.  Ситуация не критическая, но требует безотлагательного исправления.

Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?-4

Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?-6

Полуразрушенные строения, грибок и плесень на стенах, свалки в охранной зоне водозаборов. Все эти нарушения чаще всего требуют не столько капитальных вложений, сколько хозяйского отношения. 

Дмитрий Прикота, заместитель начальника управления КГК Гомельской области:
450 объектов из 1300 находятся в неудовлетворительном состоянии. Причём большинство таких объектов находятся в сельской местности. Их состояние влияет на качество питьевой воды.

Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?-9

Несмотря ни на что, почти 90% жителей региона обеспечены качественной питьевой водой. Основная проблема для Беларуси – железо, точнее его избыток в местной воде. Строительство станций обезжелезивания предусмотрено государственной программой «Чистая вода». В 2018 году такой долгожданный объект запустили в Речице.

Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?-12

Евгений Юрченко, главный инженер филиала «Речицаводоканал»:
Станция очень нужна была городу Речица. Жители долгое время ее ожидали. В целом, 100% обеспеченность города водой питьевого качества, очищенной от железа.

Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?-15


Стоимость станции свыше двух миллионов долларов. Однако, эти деньги вложены в здоровье белорусов – чистую воду получили 70 тысяч человек.

# Проблемы ЖКХ # общество # Дмитрий Прикота # Евгений Юрченко # Фотофакт

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