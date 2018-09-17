Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?

Новости Беларуси. Водозаборы, артезианские скважины и очистные сооружения в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Водозаборы, артезианские скважины и очистные сооружения в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый третий такой объект в Гомельской области находится в неудовлетворительном техническом или санитарном состоянии. Ситуация не критическая, но требует безотлагательного исправления.
Полуразрушенные строения, грибок и плесень на стенах, свалки в охранной зоне водозаборов. Все эти нарушения чаще всего требуют не столько капитальных вложений, сколько хозяйского отношения.
Дмитрий Прикота, заместитель начальника управления КГК Гомельской области:
450 объектов из 1300 находятся в неудовлетворительном состоянии. Причём большинство таких объектов находятся в сельской местности. Их состояние влияет на качество питьевой воды.
Несмотря ни на что, почти 90% жителей региона обеспечены качественной питьевой водой. Основная проблема для Беларуси – железо, точнее его избыток в местной воде. Строительство станций обезжелезивания предусмотрено государственной программой «Чистая вода». В 2018 году такой долгожданный объект запустили в Речице.
Евгений Юрченко, главный инженер филиала «Речицаводоканал»:
Станция очень нужна была городу Речица. Жители долгое время ее ожидали. В целом, 100% обеспеченность города водой питьевого качества, очищенной от железа.
Стоимость станции свыше двух миллионов долларов. Однако, эти деньги вложены в здоровье белорусов – чистую воду получили 70 тысяч человек.