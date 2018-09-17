Питьевая вода в зоне риска. В каком состоянии находятся очистные сооружения Гомельской области?

Новости Беларуси. Водозаборы, артезианские скважины и очистные сооружения в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый третий такой объект в Гомельской области находится в неудовлетворительном техническом или санитарном состоянии. Ситуация не критическая, но требует безотлагательного исправления.

Полуразрушенные строения, грибок и плесень на стенах, свалки в охранной зоне водозаборов. Все эти нарушения чаще всего требуют не столько капитальных вложений, сколько хозяйского отношения.



Дмитрий Прикота, заместитель начальника управления КГК Гомельской области:

450 объектов из 1300 находятся в неудовлетворительном состоянии. Причём большинство таких объектов находятся в сельской местности. Их состояние влияет на качество питьевой воды.

Несмотря ни на что, почти 90% жителей региона обеспечены качественной питьевой водой. Основная проблема для Беларуси – железо, точнее его избыток в местной воде. Строительство станций обезжелезивания предусмотрено государственной программой «Чистая вода». В 2018 году такой долгожданный объект запустили в Речице.

Евгений Юрченко, главный инженер филиала «Речицаводоканал»:

Станция очень нужна была городу Речица. Жители долгое время ее ожидали. В целом, 100% обеспеченность города водой питьевого качества, очищенной от железа.