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Один из самых загадочных хищников – в Беларуси зафиксировали появление лесного кота

25 июля 2025 07:14
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Один из самых редких и загадочных хищников попал в фотоловушку. После почти 100-летнего отсутствия на территории Беларуси зафиксировано появление европейского лесного кота. Специалисты Национального парка «Припятский» получили высококачественные видеоматериалы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых загадочных хищников – в Беларуси зафиксировали появление лесного кота-2

Благодаря им ученые идентифицировали животное по характерным признакам, в числе которых крупные размеры, особый окрас с размытым рисунком. Чтобы полностью подтвердить достоверность вида, необходим генетический анализ. Планируется собрать шерсть животного с помощью специальных чесальных столбиков с привлекающими веществами. На территории обнаружения будут усилены фотоловушки. Европейский лесной кот – символ дикой природы и один из самых трудноуловимых представителей семейства кошачьих. В Беларуси последняя достоверная регистрация датируется 1927 годом.

# Животные # Дикие животные # Человек и животные # коты # Коты и кошки

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