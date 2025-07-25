Товарооборот Беларуси и Китая за первое полугодие 2025-го превысил 4 млрд долларов

Китай неизменно рассматривает отношения с Беларусью со стратегической высоты и с долгосрочной перспективой. Пекин готов способствовать стабильному и долгосрочному развитию двусторонних отношений. Об этом журналистам заявил посол КНР в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнерство стран вышло на скоростную траекторию развития, достигнув исторического максимума, – подчеркнул дипломат. Так, за первое полугодие объем товарооборота превысил отметку в четыре миллиарда долларов – плюс 5 % к аналогичному периоду 2024-го. Росту экономических показателей во многом способствуют дружеские отношения лидеров государств. В Китае очень высоко оценивают итоги визита Александра Лукашенко, состоявшегося в начале июня.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Это исторический визит. Когда лидеры собираются, они всегда найдут общий язык. И между ними очень много схожих позиций и мнений. Александр Григорьевич пользуется большим уважением в Китае. В Китае его знают, очень уважают. Поэтому сейчас его уже в Китае ждут во второй раз. И я уверен, что и следующий визит в Китай обязательно также увенчается полным успехом.