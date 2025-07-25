«Цифровая звезда» – на Военном кладбище в Минске установили информационную табличку с QR-кодом

Еще одно памятное место оцифровано. На Военном кладбище в Минске установили информационную табличку с QR-кодом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Отсканировав код смартфоном, пользователь может перейти на соответствующий раздел сайта «Цифровая звезда» и ознакомиться с информацией об истории места и тех, кто здесь покоится.

Артем Шушко, студент Минского радиотехнического колледжа: Я считаю, что такая война – это недопустимо, что наши все родственники, деды, прадеды, они все воевали. Это очень важно, потому что они защищали свою Родину. Если бы мы сейчас не защитились, то, возможно, была бы просто оккупация, мы бы просто бедствовали. Мы были бы просто какой-то колонией.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: Оцифровка таких мест – это, во-первых, сохранение, во-вторых, упрощение доступа к информации. Уже порядка трех тысяч памятников оцифровано по всей стране, и Минская городская организация БРСМ, и вся молодежь Беларуси стремится к тому, чтобы оцифровать все памятные места, братские могилы, могилы неизвестных солдат и дать возможность каждому человеку, иностранным гражданам посмотреть нашу историю, узнать боевой путь своих знакомых, может быть, друзей, и действительно погрузиться в эту историческую память, в правду о белорусском народе и истории Беларуси.

Александр Щекович, глава администрации Советского района Минска:

Сегодня есть книги, сегодня есть те печатные источники, которые важны, но мы понимаем, что молодежь движется вперед. А что касается интернета, мы про «Википедию» часто говорим, ведь это же тоже пишут люди. Поэтому мы хотим оцифровкой памятников донести ту правду, которая есть у нас в стране.

Архивную работу и техническую подготовку по этой памятной локации выполнили бойцы студотрядов. Ребята работали с архивами Национальной библиотеки.