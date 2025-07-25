Прямой эфир

Мотошлемы, автокресла, пристёгнутые ремни – единый день безопасности проводит ГАИ

25 июля 2025 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Мотошлемы, автокресла, пристегнутые ремни. Единый день безопасности дорожного движения проводит 25 июля ГАИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотошлемы, автокресла, пристёгнутые ремни – единый день безопасности проводит ГАИ-2

Особое внимание наряды ДПС уделят вопросам использования водителями и пассажирами средств безопасности. В поле зрения также соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Мотошлемы, автокресла, пристёгнутые ремни – единый день безопасности проводит ГАИ-4

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности вне зависимости, на переднем или заднем сидении они находятся. При этом важно, чтобы диагональная часть ремня проходила через плечо, а не шею, а поясная – по линии бедер, но не живота. Ремень безопасности должен плотно прилегать к телу, чтобы обеспечить максимальную защиту. При движении на мотоцикле или мопеде водитель и пассажир обязаны находиться в застегнутом мотошлеме. Для безопасной перевозки несовершеннолетних самым надежным является специальное детское удерживающее устройство, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка.

В Госавтоинспекции обращают внимание – соблюдение правил всеми участниками дорожного движения поможет избежать трагедий и сделать наши дороги еще более безопасными.

# ГАИ # Правила дорожного движения # Правила безопасности

Другие новости рубрики

Все новости
Товарооборот Беларуси и Китая за первое полугодие 2025-го превысил 4 млрд долларов
25 июля 2025 06:38

Товарооборот Беларуси и Китая за первое полугодие 2025-го превысил 4 млрд долларов

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребёнком до 3 лет
25 июля 2025 06:35

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребёнком до 3 лет

В Могилёвской области появился первый комбайнер-тысячник
25 июля 2025 06:32

В Могилёвской области появился первый комбайнер-тысячник