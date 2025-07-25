Мотошлемы, автокресла, пристёгнутые ремни – единый день безопасности проводит ГАИ

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности вне зависимости, на переднем или заднем сидении они находятся. При этом важно, чтобы диагональная часть ремня проходила через плечо, а не шею, а поясная – по линии бедер, но не живота. Ремень безопасности должен плотно прилегать к телу, чтобы обеспечить максимальную защиту. При движении на мотоцикле или мопеде водитель и пассажир обязаны находиться в застегнутом мотошлеме. Для безопасной перевозки несовершеннолетних самым надежным является специальное детское удерживающее устройство, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка.

В Госавтоинспекции обращают внимание – соблюдение правил всеми участниками дорожного движения поможет избежать трагедий и сделать наши дороги еще более безопасными.