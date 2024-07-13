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Один из самых аншлаговых проектов на «Славянке»! Побывали за кулисами театра «Лялька» в Витебске

13 июля 2024 13:37
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Кукольный квартал – один из самых любимых и аншлаговых проектов на фестивале «Славянский базар».

Один из самых аншлаговых проектов на «Славянке»! Побывали за кулисами театра «Лялька» в Витебске-1

Андрей Данилов, ведущий мастер сцены, артист-кукловод:
Добро пожаловать на сцену театра «Лялька» города Витебска. Очень-очень рады всех видеть. Прекрасные зрители. Только что закончился наш спектакль «Дружная компания», который мы везли с трепетом на «Славянский базар». Очень хотели его показать. Зрители молодцы, прекрасно воспринимали. Артисты тоже молодцы, все отлично отыграли, хорошо. Мы довольны. Отличный праздник, мероприятие. Вчера целый день гуляли, отдыхали, смотрели концерты.

Один из самых аншлаговых проектов на «Славянке»! Побывали за кулисами театра «Лялька» в Витебске-4

Татьяна Ковалева, заслуженная артистка Российской Федерации:
Мы очень рады, что оказались участниками фестиваля «Славянский базар». Мы желаем всем участникам хорошего настроения, веселого времени препровождения и всего самого замечательного всем участникам фестиваля и всем жителям славного города Витебск.

Подробности в видео.

# Театр # общество # Валерия Яскевич

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