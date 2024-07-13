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На Дне молодёжи прошло праздничное шествие патриотов к концертному залу «Витебск»

13 июля 2024 13:29
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Активные и талантливые. Торжественным маршем лучшие представители белорусской молодежи прошли по улице Ленина к концертному залу «Витебск». Праздничное шествие патриотов – продолжение акции «Нам жить и помнить».

На Дне молодёжи прошло праздничное шествие патриотов к концертному залу «Витебск»-1

В марше освободителей, посвященному 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, участвовали делегации со всех областей страны. Возглавлял молодежные движения Государственный флаг Республики Беларусь.

На Дне молодёжи прошло праздничное шествие патриотов к концертному залу «Витебск»-4

Сегодня мы принимаем участие в Дне молодежи в рамках «Славянского базара в Витебске». Это действительно очень важный день для всей молодежи. Беларусь будет помнить, молодежь тоже будет помнить.

На Дне молодёжи прошло праздничное шествие патриотов к концертному залу «Витебск»-7

Это мой дедушка, который освобождал и прошел путь от Сталинграда до Дрездена. В Дрездене уже в апреле 1945-го получил серьезное ранение, но при этом выжил и пришел живым с войны.

Подробности в сюжете.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество

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