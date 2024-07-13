На Дне молодёжи прошло праздничное шествие патриотов к концертному залу «Витебск»

Активные и талантливые. Торжественным маршем лучшие представители белорусской молодежи прошли по улице Ленина к концертному залу «Витебск». Праздничное шествие патриотов – продолжение акции «Нам жить и помнить».

В марше освободителей, посвященному 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, участвовали делегации со всех областей страны. Возглавлял молодежные движения Государственный флаг Республики Беларусь.

Сегодня мы принимаем участие в Дне молодежи в рамках «Славянского базара в Витебске». Это действительно очень важный день для всей молодежи. Беларусь будет помнить, молодежь тоже будет помнить.