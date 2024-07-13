В Витебске стартовал День молодёжи в рамках фестиваля «Славянский базар»

По традиции День молодежи в рамках «Славянского базара в Витебске» стартовал с патриотической акции «Нам жить и помнить».
По традиции День молодежи в рамках «Славянского базара в Витебске» стартовал с патриотической акции «Нам жить и помнить».
Марина Новицкая, начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Витебского облисполкома:
Мы сегодня задаем ту повестку, которую хотим, чтобы она дошла до сердец нашего молодого поколения. И то, что сегодня большие Дни молодежи на «Славянском базаре» начинаются с вот этого священного для города Витебска места, это очень здорово. Мы помним, мы говорим о тех прадедах и дедах, которые сегодня подарили нам мирное небо. Молодежь чувствует нашу поддержку, а мы, самое главное, от молодежи заряжаемся энергетикой и понимаем, что мы тоже молодой душой.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Дни молодежи на XXXIII фестивале «Славянский базар» прежде всего начаты с открытия в честь 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, с митинга реквиема у комплекса «Три штыка». Это и творческая постановка, это ребята со всей республики, ну и, конечно, это такое праздничное шествие вместе с портретами освободителей, героев каждой семьи.
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