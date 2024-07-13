В Витебске стартовал День молодёжи в рамках фестиваля «Славянский базар»

Марина Новицкая, начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Витебского облисполкома:

Мы сегодня задаем ту повестку, которую хотим, чтобы она дошла до сердец нашего молодого поколения. И то, что сегодня большие Дни молодежи на «Славянском базаре» начинаются с вот этого священного для города Витебска места, это очень здорово. Мы помним, мы говорим о тех прадедах и дедах, которые сегодня подарили нам мирное небо. Молодежь чувствует нашу поддержку, а мы, самое главное, от молодежи заряжаемся энергетикой и понимаем, что мы тоже молодой душой.