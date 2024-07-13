Известные актёры снимаются бесплатно! Как зародился Международный фестиваль социального кино?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Я рада представить вам кинопродюсера, председателя Белорусского союза кинематографистов Евгения Арендаревича и заместитель председателя Белорусского союза кинематографистов Александр Копелев. Вот буквально на днях такое событие произошло на «Славянском базаре» – Международный фестиваль социального кино. Это что-то необычное, начиная с названия – «Общежитие». Откуда появилась такая идея сделать такой фестиваль масштабный, международный про социальное кино и кто придумал это удивительное название?

Александр Копелев, член Российского клуба православных меценатов:

Вообще, что такое социальное кино – это возможность диалога на злободневные вопросы в обществе. В этих фильмах, которые мы представили на кинофестивале, мы пытаемся поднять проблему противоабортную, алкоголизма и другие темы, которые насущны в нашем обществе. Кроме всего прочего, мы пытаемся говорить со зрителями о духовно-нравственных ценностях. Почему? Потому что мы считаем, что духовно-нравственные ценности являются краеугольным камнем нашей цивилизации, христианской, европейской цивилизации. Именно поэтому мы предлагаем зрителям побеседовать на интересующие их темы. В этих фильмах социальных снимаются известные актеры. В свою очередь, они это тоже делают без гонораров.

Ольга Бурлакова:

Это дорогого стоит, надо сказать, говорю как актриса. Вообще откликаются эти фильмы в сердцах зрителя, потому что зритель у нас сейчас искушенный? Евгений, вот вам вопрос как кинопродюсеру, за плечами которого сотни, сотни или тысячи игровых картин. Вот такие картины более серьезные, которые заставляют задуматься, иногда всплакнуть, и кто-то говорит, может быть: и так в жизни хватает каких-то грустных моментов, а еще смотреть вот такое кино. Есть ли обратная связь со зрителем? Какие отзывы?