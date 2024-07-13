Известные актёры снимаются бесплатно! Как зародился Международный фестиваль социального кино?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Я рада представить вам кинопродюсера, председателя Белорусского союза кинематографистов Евгения Арендаревича и заместитель председателя Белорусского союза кинематографистов Александр Копелев. Вот буквально на днях такое событие произошло на «Славянском базаре» – Международный фестиваль социального кино. Это что-то необычное, начиная с названия – «Общежитие». Откуда появилась такая идея сделать такой фестиваль масштабный, международный про социальное кино и кто придумал это удивительное название?
Александр Копелев, член Российского клуба православных меценатов:
Вообще, что такое социальное кино – это возможность диалога на злободневные вопросы в обществе. В этих фильмах, которые мы представили на кинофестивале, мы пытаемся поднять проблему противоабортную, алкоголизма и другие темы, которые насущны в нашем обществе. Кроме всего прочего, мы пытаемся говорить со зрителями о духовно-нравственных ценностях. Почему? Потому что мы считаем, что духовно-нравственные ценности являются краеугольным камнем нашей цивилизации, христианской, европейской цивилизации. Именно поэтому мы предлагаем зрителям побеседовать на интересующие их темы. В этих фильмах социальных снимаются известные актеры. В свою очередь, они это тоже делают без гонораров.
Ольга Бурлакова:
Это дорогого стоит, надо сказать, говорю как актриса. Вообще откликаются эти фильмы в сердцах зрителя, потому что зритель у нас сейчас искушенный? Евгений, вот вам вопрос как кинопродюсеру, за плечами которого сотни, сотни или тысячи игровых картин. Вот такие картины более серьезные, которые заставляют задуматься, иногда всплакнуть, и кто-то говорит, может быть: и так в жизни хватает каких-то грустных моментов, а еще смотреть вот такое кино. Есть ли обратная связь со зрителем? Какие отзывы?
Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:
Безусловно, обратная связь есть. Дело все в том, что это очень большая программа. И когда мы стояли у истоков этого международного фестиваля, который, в общем-то, и зародился в рамках этого международного фестиваля «Славянский базар», это был кинолекторий. И посмотрели тысячи людей, да, с этой программой, в общем-то, мы ездили и по школам, и по университетам, и люди очень трепетно к этому относятся. Они видят себя внутри тех ситуаций, которые мы раскрываем через кинематограф. И сейчас дело в том, что очень важно иметь общение со зрителем. Почему? Потому что вы же видите, как со всех сторон девальвируют информацию, подают искаженно, то есть уже изменяют институт семьи, там разным людям показывают, что вроде семья как и не нужна, а вроде нужна. То есть мы через вот этот вот большой фестиваль, мы имеем прямой диалог. И нам очень важно вот эти духовно-нравственные ценности прививать к нашей молодежи.
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