Забытые страницы истории Минского укрепрайона. Рассказываем неизвестные факты о главном оборонном пункте «Линии Сталина»

Новости Беларуси. 25-летие на неделе отметила Служба безопасности Президента, и 75 лет, как в Минске работает Музей Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Накануне праздника Александр Лукашенко наградил госнаградами военнослужащих Службы безопасности, а также вручил погоны старшему офицерскому составу. А Президенту была вручена юбилейная медаль «25 год Службе бяспекi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь». Что касается второй даты, она, скажем так, про официальное открытие музея Великой Отечественной войны в Доме профсоюзов на площади Свободы. Оно состоялось 22 октября 1944 года, хотя решение о создании музея по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами было принято еще до освобождения страны. Был брошен клич с просьбой сохранять материалы, связанные с Великой Отечественной.

Юлия Огнева, СТВ:

И вот что особенно ценно. Прошло 75 лет, а наши люди до сих пор продолжают нести в музей экспонаты, связанные с той страшной войной. Они отдают настоящие семейные реликвии, потому что понимают: здесь нет строго деления на частную и общественную память. И воспоминания, что болью отзываются в каждой отдельной семье, как при ударе в набат, резонирует на всю страну. В честь юбилея Музея Великой Отечественной войны Дмитрий Боярович отправился на главный оборонный пункт «Линии Сталина».

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Музей Великой Отечественной войны – это не только красивое, современное здание у стелы «Минск – город-герой». Это еще и военно-исторический комплекс «Минский укрепрайон». Не все знают, что это. А зря.

50 километров от Минска. Поселок Станьково. В прошлом владения Чапских, родина Марата Казея. Сегодня здесь открыт Центр экологического туризма. И укрепрайон на его фоне теряется, что ли. А ведь это место уникальное: с 1922 по 1939-й в десяти километрах отсюда проходила граница Советского Союза с Польшей. Койданово (то есть нынешний Дзержинск) считалось последним западным рубежом огромной страны.

Сергей Жизневский, заведующий военно-историческим комплексом «Минский укрепрайон»:

В 1932 году Советом труда и обороны было принято решение сделать Минский укрепрайон для того, чтобы в первые дни войны остановить противника и внутри страны сделать мобилизацию.

63-й УР – это сокращенное название объекта – был частью «Линии Сталина». Оборонительной гряды СССР, которую сооружали в 1930-е годы. Ее главный эшелон обороны – ДОТы. Минский укрепрайон состоял из 242 огневых точек. Они находились через каждые 800 метров и защищали Молодечно, Заславль, Койданово.

Сергей Жизневский:

ДОТ, где мы находимся, находится вот здесь. Вот он на карте. Вот его огневые точки, секторы обстрела. Место удобное, хорошее. Один такой ДОТ выливали из бетона за пару недель. Бронеколпак мог выдерживать любые удары: авиабомбы, стрельбу из танков, гаубиц. Кроме разве что ядерных. Выживали солдат из бункера газовые атаки, навесные удары мортир. Сергей Жизневский, заведующий музейным комплексом, показывает нам один из сохранившихся ДОТов.

Каждая огневая точка вмещала 4-5 человек. Два пулеметчика, командир, дневальный. Но во время войны бункер мог вместить и 20 бойцов. Здесь налажена система вентиляции, было электричество, провизия.

Здесь боеприпасы складывались. Здесь стоял дневальный. Место для него. Толщина стен метровая, армированная. Эти трубы – это все громкоговорящая связь. Бункеры как правило сооружали на возвышенностях. Благодаря этому дальность обзора из амбразур составляла несколько километров. В такой ситуации живая сила противника была легкой мишенью. Вы видите два пулеметных гнезда. Станина. Сюда ставился пулемет «Максим». И вот сектор обстрела.

Дмитрий Боярович:

Вокруг долговременной огневой точки (то есть ДОТа) часто строились землянки и окопы. Здесь мог дислоцироваться целый стрелковый взвод. Его задачей было увеличить сектор обстрела и сделать так, чтобы к ДОТу противник не мог подобраться с тыла. Взять такую позицию было очень сложно.

Впрочем, Минский укрепрайон себя не проявил, сооружения оказались ненужными. В 1939-м граница БССР отодвинулась на запад, вместе с ней и погранзастава. Кстати, здесь создана ее реплика. Через заставу каждый год проезжало 10 тысяч человек.

Суровые деревянные строения – первое, что видели иностранцы, прибывающие в Советский Союз.

Сергей Жизневский:

На погранзаставе было 50 красноармейев плюс три командира. Службу несли на конях, в пешем порядке. Обычно пара овчарок у них было. Были заставы имени Ильича, Дзержинского, Сталина.

Здесь воссоздали здания начала XX века. Мастерская, конюшня, казарма, таможня. Через заставу не раз проезжал Владимир Маяковский. «На горизонте белое – снега и Негорелое», – эти строчки известный поэт написал о переходе вблизи Койданово. Здесь задерживали «чемоданных шпионов» из Японии. В 30-е годы на заставе дислоцировался 16-й дзержинский погранотряд.

Дарья Лембович, младший научный сотрудник военно-исторического комплекса «Минский укрепрайон»:

Изначально эти места назывались красными уголками, но после смерти Ленина их решили переименовать в ленинские уголки, а впоследствии стали целые ленинские комнаты.

Шинель скручивали вот в такой предмет, надевали через плечо. Это было походное ношение шинели. Для того, чтобы свернуть шинель в скатку, требовалась помощь троих человек, то есть это было не просто.

Политическая агитация советских людей – это главное. У нас множество плакатов представлено по всей казарме.

А этот звук знаком, наверное, даже тем, кто далек от истории войны. Сирена воздушной тревоги Картера оповещала о бомбоударах. В музейном комплексе воспроизвели ее звук. Он делает технику, которая находится в экспозиции, еще атмосферней. Здесь представлены минометы, гаубицы, танки и пушки.

Дарья Лембович:

Сюда вставляется панорама, наводчик смотрит сюда. Какая дальность. Здесь есть циферблат. С помощью него рассчитывается дальность стрельбы. Можно спокойно стрельнуть за этот лесок и накрыть сверху нужную вам цель.

В экспозиции и легендарный танк Т-34. Он – как и вся техника здесь – оригинальный. С ним связана история Михаила Кошкина. Конструктор лично привез свое детище (танк впоследствии одобрило для серийного производства руководство СССР) на смотр в Москву за год до начала Великой Отечественной.

Дарья Лембович:

Он очень сильно промок, простудился. Лег в больницу в Харькове, но скоро скончался. Похоронен был на городском кладбище. А в начале войны это кладбище было подвержено бомбежке прямой наводкой, поскольку Гитлер объявил Кошкина своим личным врагом.