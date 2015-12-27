Один день из жизни председателя райисполкома: как работает новый глава Узденского района Сергей Левкович

Рабочий день нашего героя начнется в семь утра. Забегая вперед, скажем: программа предстоит насыщенная. Акцент на часы – не без причины.

Серьезные лица и не менее серьезный контекст. В актовом зале Узденского райисполкома представляют нового председателя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напутственные слова и ответное слово. Так и не скажешь, что это утро началось с дороги. Несколькими часами ранее Сергей Викторович Левкович выехал из Логойска. Там он был первым замом председателя местного исполкома, здесь стал просто первым. Поэтому от слов – сразу к делу.

Несколько часов на первое знакомство с командой. Работы много – конец года как-никак. Здесь даже искристая елочка меркнет перед важными бумагами.

Сергей Левкович, председатель Узденского районного исполнительного комитета:

В основном у меня на столе цифровая информация, показатели, справки и так далее.

Тем временем личные вещи до сих пор в машине. Сегодня не до них. На очереди – весь район.

Сергей Левкович, председатель Узденского районного исполнительного комитета:

Пока ехал сюда, возле Минска еще шел дождь. Сегодня солнце взошло, прекрасная погода. Может, добрый знак. Дай бог.

Знаки – знаками, а дело – делом. В городе Узда пять промышленных предприятий. Едем на одно из них.

Первая точка – частная швейная фабрика. Вначале – экскурсия, после – вопросы по факту: от тонкостей производства до внутренних нюансов.

А теперь разговор уже со швеями. Причем не только о работе.

Едем дальше. Узденский район – район аграрный, поэтому наш путь лежит на ферму. Кстати, сельское хозяйство – конек Сергея Викторовича. Логойский район по этому показателю он вывел на передовые позиции. Вот и здесь опытным взглядом председатель окидывает СПК. В целом ситуация здесь неплохая, и все же… Кукуруза не уродилась, но проблема поправима, если решать сообща.

Следующая остановка – сельсовет. Там – беседа с местным руководителем. Все-таки кому как не ему знать, чем живут люди.

Леонид Дубовик, председатель Узденского сельского исполнительного комитета:

Проблемы как и везде. Какие жалобы у людей, на что обратить внимание? Вы знаете, у нас более-менее по жалобам спокойная обстановка, но, естественно, не без этого.

Нарочно не придумаешь. Новость о визите председателя райисполкома разносится. Первое обращение – еще до официального приема граждан.

Местная жительница:

В деревне Тычинки по улице Молодежной есть проблемы с водой, перебои. Особенно в летнее время. Проблема, конечно, решается, но не так быстро, как хотелось бы.

В деревне более 300 человек. О проблеме со скважиной говорит и председатель сельсовета.

Сергей Левкович, председатель Узденского районного исполнительного комитета:

Конечно, займусь вашей проблемой. Обращайтесь к председателю исполкома.

Пять минут на то, чтобы оглядеться по сторонам. В этом городе Сергей Викторович – новичок, зато в работе – профи.

Сергей Левкович, председатель Узденского районного исполнительного комитета:

Пока то, что я увидел, на первый взгляд город хороший. Конечно, в процессе работы, думаю, здесь проблемы свои есть, и мы будем постепенно их решать.

Впереди – много работы и вопросов, но гораздо легче, когда уже есть ответ. То, к чему нужно прийти.

Сергей Левкович, председатель Узденского районного исполнительного комитета:

Не будет оставлено ни одного обращения ни одного гражданина этого района без внимания. И все службы, мои подчиненные будут нацелены именно на это.

На этой фразе мы отпустим нашего героя. Ведь, несмотря на то, что обычный рабочий день идет на спад, его – только начинается.