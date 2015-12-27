Католическое Рождество в Беларуси: как божий праздник объединяет представителей разных конфессий

Новости Беларуси. 25 декабря в Беларуси одновременно со всем католическим миром встретили Рождество Христово. В Минске, например, это можно было сделать в девяти столичных костелах. Но, конечно, многие собрались в кругу близких друзей, за семейным столом.

В Беларуси католическая конфессия насчитывает около полутора миллиона верующих. Православных больше как минимум вдвое. Однако проблем во взаимоотношениях у этих, казалось бы, разных конфессий нет.

Этот светлый праздник, принесший миру радость рождения Иисуса Христа, верующие ждут с большим нетерпением. У самых маленьких он ассоциируется с подарками, взрослые молятся о любви и понимании в семьях. И, конечно, каждый надеется на рождественское чудо, которое обязательно должно случиться.

С появлением на небе первой звезды в храмах начинаются торжественные мессы. Святая ночь имеет особое значение. В костел идут целыми семьями, чтобы еще раз возрадоваться появлению Богомладенца и зажечь рождественскую свечу, огонь которой символизирует победу света над тьмой.

Рождество в этом доме традиционно собирает уже три поколения. Признаются, в этот день тепло семьи ощущается как-то по-особенному.

Олег Пономарев:

Чувство радости большое от того, что родился Иисус, в первую очередь, а потом от того, что семья наша большая собралась. С большой радостью поздравляем друг друга с этим праздником, получаем подарки.

Евгений Гайдук:

В этот праздник нужно быть всем вместе, это радостный праздник, нужно делиться радостью. Когда весь год мечтал о каком-то чуде, хотел чего-то, это исполняется в Рождество.

Для самых маленьких чудо – это подарки от святого Николая. Соня под елкой нашла игрушечные сладости. С искренней радостью – каждому по кусочку. У старших – уже осознанное понимание сути.

В Рождество значимы не только каноны и традиции. Важно посмотреть глубже, заглянуть в себя, обратить внимание на поступки и дорогу, которой идешь.

Станислав Гайдук:

Каждый из нас сегодня должен подумать о своем месте в жизни, о своей цели. Как мы живем и куда мы идем.

Денис Гайдук:

Самое главное – это, действительно, чувства. Простота, с которой Бог приходит в этот мир, удивляет. То, что сам Бог явился перед всем человечеством для спасения этого человечества в таких простых условиях, как ясли, которые находились буквально в хлеву, – это показатель для нас всех быть проще и в этой тишине, в простоте больше смотреть внутрь себя.

В этот день в каждом сердце должно найтись место для Бога. В большой семье Бадрусевых Рождество тоже – один из главных праздников в году.

Виктория Бадрусева:

Основное внимание уделяется этому празднику. Потому что это событие, действительно, самое важное в жизни, это рождение Бога. Хотелось бы, чтобы в каждом доме, сердце нашлось место для него. Чтобы это было центральным место, чтобы не вытесняла ни новогодняя суета, ни подарки, которые тоже надо. Важно сохранить чувство, радость от рождения малыша.

Готовиться к празднованию Рождества Бадрусевы, как и весь католический мир, начали задолго. В так называемое время Адвента – четыре предшествующие недели – они строго постились, чтобы сегодня сесть за сытный стол, позволить детям сладости, а себе – мясные деликатесы. Но, говорят, в этот день главное – пища духовная. Обмен поздравлениями с пожеланиями добра и мира – то, что делает праздник еще более светлым.

Виктория Бадрусева:

Я очень люблю свою страну. И в этом плане мне очень нравится, что у нас нет сильного разделения, никто не враждует на религиозной почве, каждый поздравляет с Рождеством. Мне сейчас звонили православные родственники, которые поздравляли меня. Я им буду звонить и поздравлять 7 января.

В Беларуси, где бок о бок живут представители разных конфессий, сложно остаться в стороне от праздника, когда у соседей за стенкой – радость, а на улицах слышны рождественские песнопения. Неслучайно и в костеле в этот день немало православных верующих.

Викторию тоже, к слову, крестили в церкви. С мужем они с уважением и пониманием относятся к вере и выбору каждого. И 7 января они хоть и символично, но все-таки празднуют. Даты – это всего лишь календарный вопрос.

Николай Бадрусев:

Бог любіць аднолькава і католікаў, і праваслаўных. Для яго няма значэння, калі я святкую Божае нараджэнне – ці сёння, ці 7-го. Важна, як я святкую і што для меня значыць Бог.

Галина Гайдук:

Православные и католики – это христиане. Поэтому мы близки и идем одной дорогой – дорогой веры.

Да и традиции у католического и православного Рождества почти ничем не отличаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И, пожалуй, один из самых трогательных общих моментов – это когда каждый (и стар, и млад), независимо от вероисповедания, просит друг у друга прощения.