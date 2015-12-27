Дмитрий Рябов: В новогоднюю ночь нас ожидает тихая, спокойная, сказочная погода и минус 2-8 градусов

Погоду на предстоящую неделю узнаем прямо из уст начальника службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрия Рябова.

Дмитрий, добрый вечер. В первую очередь, конечно, интересует, какой же будет погода 31 декабря. А то на днях у дачников на грядках весна началась, лук порос.

Дмитрий Рябов:

Добрый вечер. Да, действительно, в этом году у нас считается, что год будет таким аномально теплым и войдет в историю как, наверное, самый теплый год за весь период метеорологических наблюдений. Если быстренько пробежаться по всем сезонам, то все сезоны были у нас очень теплыми и вошли в десятку самых теплых сезонов в нашей республике. Здесь, конечно, стоит отметить то, что особенно лето было аномально сухим. Так, например, июнь, июль и август были аномально сухими, особенно июнь и август, когда так сухо не было в нашей стране с 1945 гола. И были также побиты температурные рекорды. И этот год у нас также заканчивается аномально теплой погодой, декабрь в большей своей степени был осенним месяцем. И даже 23 декабря был самый теплый день в декабре, на большей части территории были побиты температурные рекорды. И такая же аномальная погода сохранится у нас до конца года.

Дмитрий, а 31 декабря снега ждать или отметим Новый год, что называется, после дождичка в четверг?

Дмитрий Рябов:

Вот эта аномально теплая погода, конечно, сохранится до конца месяца, но уже будет немножко поменьше. И уже есть такая приятная, радостная новость, что Новый год мы встретим со снегом и с небольшим морозцем. Уже буквально на следующей неделе теплый воздух с Атлантики прекратится и с севера Европы на нашу территорию будут поступать более прохладные воздушные массы. Поэтому осадки будут идти уже в основном в виде снега, мокрого снега. Местами по стране даже ляжет снежный покров. И преобладающая температура воздуха будет отрицательная. В ночные часы ожидается минус 2-8, днем – от 0 до минус 5-6 градусов. В новогоднюю ночь нас ожидает тихая, спокойная и, можно сказать, даже сказочная ночь. Температура воздуха по стране в новогоднюю ночь ожидается минус 2-8. Местами ожидается небольшой кратковременный снег. Дневная температура же в новом году составит от 0 до минус 5-6 градусов. То есть погода будет благоприятной для проведения Нового года.

Дмитрий, вы нас обнадежили. Будем надеяться, что 31 декабря в Беларуси будет по-зимнему снежным. А каких погодных сюрпризов или капризов природы можно ждать в грядущем, 2016 году? Будет ли летом лето, зимой – зима?

Дмитрий Рябов:

Вы знаете, все-таки климат меняется, идет смещение сезонов, поэтому весна стала у нас приходить намного раньше. Уже в феврале. И уже можно сказать, что январь у нас ожидается тоже довольно теплым. Средняя температура воздуха также прогнозируется выше климатической нормы. Это говорит о том, что в большей своей степени январь будет радовать теплыми деньками. Но, к сожалению, тем, кто хочет позаниматься зимними видами спорта, конечно, придется постараться, потому что много снега в ближайшее время не ожидается. И предварительно, по прогнозу английских ученых, они уже спрогнозировали, что 2016 год будет еще теплее, чем 2015-й. Это говорит о том, что в целом северное полушарие ожидает, конечно, чрезвычайные погодные условия, различные ураганы, тайфуны и так далее. Поэтому будем держать руку на пульсе и в случае каких-то сложных погодных условий вы всегда будете предупреждены.

Будем надеяться на лучшее.