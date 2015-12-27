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В компании соседей и с социальными работниками: как собираются пережидать холода одинокие старики Беларуси

27 декабря 2015 10:45
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Новости Беларуси. Зима в Беларуси наконец обещает стать не только календарной, но и полноценной погодной. В связи со скорым повсеместным приходом отрицательных температур корреспонденты СТВ решили выяснить, как собираются пережидать холода одинокие старики. Оказалось, что некоторые останутся оберегать родной дом в деревне, а кто-то отравится к соседям в так называемые дома-зимовки. Только в Витебской области свыше 180 стариков проведут суровую пору в теплой компании, еще почти 250 – в домах сезонного проживания.

Сергей Маркович вот уже лет 10 – один житель на всю деревню. Родную хату даже на зиму оставлять наотрез отказывается. И к детям, они живут в 50 километрах, не ездит. В свои 80 он держит кур, лошадь, занимается пчелами, колет дрова и носит воду из колодца.

Сергей Галаев, житель деревни Кули:
Встаю я в 8 часов. Иду кормить скот, потом печку топлю, есть готовлю.

Анфиса Березко, председатель Пальминского сельского исполнительного комитета:
Достаточно часто посещаем и всегда спрашиваем, что надо, но он такой человек, что абсолютно непритязателен.

О самостоятельном пенсионере местные власти и соцработники заботятся негласно. Следят, чтобы в деревне чистили дорогу, приезжали автолавка и почта.

Елена Городненко, социальный работник территориального центра обслуживания населения Городокского района:
Иногда зимой, в зимний период, за свет заплатить, такие единичные. А так, что касается физической работы, он все сам.

А вот эти две дамы зимовать будут вместе. Из дома без удобств Антонину Малаховну забрала к себе подруга.

Надежда Гончарова, жительница Городка:
Живем мы с ней, ладим, не ругаемся, мирно. Это подруга моя.

Антонина Иванова, жительница Городка:
Очень хорошо, я всегда благодарна только Константиновне, что она меня взяла сюда.

На двоих бабушкам 170 лет. А еще одна квартира и общий соцработник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Катюшкина, социальный работник территориального центра обслуживания населения Городокского района:
Вместе жить легче. У меня на обслуживании 14 человек, из них две семьи. Вот даже возьмем Константиновну и Малаховну. Правильно, им кто-то водички одна одной подаст, кто-то лекарство.

Только в Витебской области, к примеру, в отделениях круглосуточного пребывания живет около 700 бабушек и дедушек. Почти 15 тысяч пенсионеров обслуживают соцработники на дому. Как и этих старушек-веселушек, которые чувство юмора не утратили и по сей день.

Надежда Гончарова, жительница Городка:
Мужика нам надо привести одного.

И приглашают в гости пока еще незнакомого им Сергея Марковича на чашку чая.

# общество # Сергей Ковалкин # Анастасия Бут # Пенсионеры

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