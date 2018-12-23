Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси

Новости Беларуси. Путешествие в сказку. Сладкий новогодний тур ретро-автомобилей прошел в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несколько дней сотрудники предприятий концерна «Белгоспищепром» дарили праздник школьникам, воспитанникам детских домов, а также пенсионерам.

Масштабная акция объединила сотни людей по всей стране. Особое внимание уделили детям, которые проходят курс восстановления в Республиканской больнице медреабилитации. Прочувствовал волшебную атмосферу и Дмитрий Боярович.

Очутиться в сказке – мечта едва ли не каждого ребенка. У детей из больницы медреабилитации она сбылась. Сказку, пусть и на время, устроил концерн «Белгоспищепром». Порядка 200 ребят накануне водили хороводы, веселились и отгадывали загадки.



Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Я сама, честно говоря, пришла на работу с обыкновенным настроением. Но когда вышла на площадку, где такое веселье, я вижу, как здорово детям, они в ожидании чудес, подарков, настроения веселого. А для реабилитации положительный настрой имеет очень большое значение.

Так сразу и не скажешь, что в костюмах сказочных персонажей – сотрудники девяти предприятий. Технологи, фасовщики, водители. Именно они на время стали добрыми волшебниками.

Деткам дарим сладости, счастье, радость, любовь. Самое главное – здоровье. Чтобы наши детки были самыми здоровыми и самыми счастливыми.

Ну и какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Главные новогодние персонажи устроили танцевальный флеш-моб под горячие песни на испанском.

А вот в Минске плясали у «Чижовка-Арены». К огоньку приглашали всех желающих. Среди зрителей и активных участников представления было немало взрослых.

Особое внимание было приковано к ретро-автомобилям. Они все на ходу и в отличном состоянии.

Самой возрастной модели – почти 90 лет. Винтажный Citroen 1920-х стал любимчиком маленьких автоценителей и их родителей.





Дмитрий Боярович, корреспондент:

Благотворительная акция получилась действительно сладкой. Печенье и конфеты вот в таких корзинах получил каждый ребенок. Лакомства разлетались за считанные мгновения.

В маршруте тура – социальные объекты и главные елки Орши и Минска. «Белгоспищепром» устроил праздник постояльцам оршанского дома-интерната. Главная цель – чтобы все почувствовали внимание, тепло и заботу перед праздниками.

Александр Забелло, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Когда говорим о Новом годе, мы вспоминаем школу, детский сад. Утренник, наших родителей. Мы хотели вот эти переживания сделать более добрыми и теплыми. Я хочу поздравить жителей Беларуси с наступающим Новым годом. Всем добра, мира и благополучия.