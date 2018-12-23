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Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси

23 декабря 2018 17:32
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Новости Беларуси. Путешествие в сказку. Сладкий новогодний тур ретро-автомобилей прошел в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несколько дней сотрудники предприятий концерна «Белгоспищепром» дарили праздник школьникам, воспитанникам детских домов, а также пенсионерам.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-1

Масштабная акция объединила сотни людей по всей стране. Особое внимание уделили детям, которые проходят курс восстановления в Республиканской больнице медреабилитации. Прочувствовал волшебную атмосферу и Дмитрий Боярович.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-4

Очутиться в сказке – мечта едва ли не каждого ребенка. У детей из больницы медреабилитации она сбылась. Сказку, пусть и на время, устроил концерн «Белгоспищепром». Порядка 200 ребят накануне водили хороводы, веселились и отгадывали загадки.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-7


Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:
Я сама, честно говоря, пришла на работу с обыкновенным настроением. Но когда вышла на площадку, где такое веселье, я вижу, как здорово детям, они в ожидании чудес, подарков, настроения веселого. А для реабилитации положительный настрой имеет очень большое значение.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-9

Так сразу и не скажешь, что в костюмах сказочных персонажей – сотрудники девяти предприятий. Технологи, фасовщики, водители. Именно они на время стали добрыми волшебниками.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-12

Деткам дарим сладости, счастье, радость, любовь. Самое главное – здоровье. Чтобы наши детки были самыми здоровыми и самыми счастливыми.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-15

Ну и какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Главные новогодние персонажи устроили танцевальный флеш-моб под горячие песни на испанском.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-18

А вот в Минске плясали у «Чижовка-Арены». К огоньку приглашали всех желающих. Среди зрителей и активных участников представления было немало взрослых.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-21

Особое внимание было приковано к ретро-автомобилям. Они все на ходу и в отличном состоянии.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-24

Самой возрастной модели – почти 90 лет. Винтажный Citroen 1920-х стал любимчиком маленьких автоценителей и их родителей.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-27



Дмитрий Боярович, корреспондент:
Благотворительная акция получилась действительно сладкой. Печенье и конфеты вот в таких корзинах получил каждый ребенок. Лакомства разлетались за считанные мгновения.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-29

В маршруте тура – социальные объекты и главные елки Орши и Минска. «Белгоспищепром» устроил праздник постояльцам оршанского дома-интерната. Главная цель – чтобы все почувствовали внимание, тепло и заботу перед праздниками.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-32

Александр Забелло, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Когда говорим о Новом годе, мы вспоминаем школу, детский сад. Утренник, наших родителей. Мы хотели вот эти переживания сделать более добрыми и теплыми. Я хочу поздравить жителей Беларуси с наступающим Новым годом. Всем добра, мира и благополучия.

Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси-35

Концерн «Белгоспищепром» будет дарить праздник и дальше. Не исключено, что благотворительный пробег станет традиционным.

# Предприятия Беларуси # Благотворительная акция # общество # Галина Родионова # Александр Забелло # Фотофакт

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