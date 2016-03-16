Очищение души и тела: у православных христиан начался Великий пост

Перед встречей Светлого Христова Воскресения каждому православному предстоит 48 дней усиленной молитвы и смирения. Это не столько диета для организма, сколько испытание для души. И своего рода напоминание верующим о том, как сам Христос 40 дней постился в пустыне.

Инокиня Ольга, сестра Спасо –Евфросиниевского женского монастыря г. Полоцка:

Великий пост нужен для очищения души и тела. А для чего он нужен? Чтобы очиститься от наших страстей. Потому что болезнь – это и есть последствия греха. Поверьте, ничего так бесследно не проходит.





Поститься не так строго, как написано в уставе, могут беременные женщины, дети, люди пожилого возраста и те, кто болеют.

Великий пост – важное время для православных. Так как их меню в этот период гораздо строже, чем у католиков. В пост запрещается есть мясо и молочные продукты, яйца, белый хлеб, выпечку и конфеты. Рыбу можно употреблять в пищу только на Благовещение и в Вербное Воскресение. А само постное меню состоит из сырых фруктов и овощей, орехов, черного хлеба, каш на воде, щей и других постных супов. В определенные дни разрешено постное масло и вино.

Кстати, если в Пост соблюдать лишь воздержание в еде, то этого будет не достаточно. Пост, милостыня и молитва – вот три успешные составляющие.

В Великий пост верующим предписано просить прощения за грехи у Спасителя, не держать грешных мыслей, много молиться, вершить лишь богоугодные дела и ограничивать себя в определенных делах.