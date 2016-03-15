Новости Беларуси. Белорусская столица стала больше. Территорию Минска увеличили почти на один гектар за счет включения в черту города земель Смолевичского района. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, который уже вступил в законную силу.

Таким образом, в состав Октябрьского района вошел участок одного из лесохозяйственных учреждений и областного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог. По словам экспертов, такое перераспределение произошло в связи с изменением границ Национального аэропорта Минск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.