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Территорию Минска увеличили почти на один гектар

15 марта 2016 18:21
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Новости Беларуси. Белорусская столица стала больше. Территорию Минска увеличили почти на один гектар за счет включения в черту города земель Смолевичского района. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, который уже вступил в законную силу.

Таким образом, в состав Октябрьского района вошел участок одного из лесохозяйственных учреждений и областного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог. По словам экспертов, такое перераспределение произошло в связи с изменением границ Национального аэропорта Минск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # План застройки Минска и Минской области

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