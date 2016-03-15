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Беларусь и Франция обмениваются опытом в сфере фармацевтики и косметологии

15 марта 2016 17:55
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Новости Беларуси. Наводят мосты Беларусь и Франция и в сфере медицины. В частности, фармацевтики и косметологии. Так, 15 марта в столице собрались сотни служителей панацеи. Надёжный рецепт по преодолению  кожных заболеваний необходим тысячам. Во всем мире только среди подростков 16% имеют такие недуги.

К слову, сотрудничеству между фармацевтами двух стран уже более 10 лет. За это время коллеги успели обменяться опытом, а также презентовать несколько уникальных препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мариета Сен-Аромен, медицинский директор линейки препаратов фармацевтической компании (Франция):
Нужно отметить, Беларусь входит в число тех рынков, которые нам интересны. Это рынки Восточной Европы. Ведь проблема кожи, в частности хрупкой, касается не только французов. Она существует во всем мире.

Поль Фабр, ответственный менеджер за страны Восточной Европы фармацевтической компании (Франция):
Сотрудничество с экспертным белорусским сообществом на протяжении 10 лет показало, что белорусы, в частности белоруски, очень заботятся о здоровье своей кожи. Поэтому уже не первый год мы организовываем обучающие программы в наших французских лабораториях.

# общество # Медицина # Мариета Сен-Аромен

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