Очередной участок второй Минской кольцевой дороги готовится к открытию

Новости Беларуси. Построили раньше намеченных сроков. Дорожники готовят к открытию очередной участок второй Минской кольцевой. Речь идет об отрезке трассы, который соединит Витебскую и Гродненскую магистраль. Нынешней зимой скорость движения здесь будет ограничена 70 километрами в час. Связано это с особенностями эксплуатации бетонного покрытия в первый год после укладки.

На днях очередной участок второй кольцевой дороги вокруг Минска будет готов принять автолюбителей. Это еще более 46 км новенькой четырехполосной трассы. 14 см бетона в основании и 24 – в верхнем слое. Плиты соединены металлическими штырями. Дорога останется ровной долго – годами. По сравнению с обычными асфальтобетонными шоссе – меньше затраты на ремонт.

Андрей Лис, начальник управления подрядных работ РУП «Минскавтодор-Центр»:

Цементобетонное покрытие сегодня именно из наших материалов, белорусских. Ремонтные работы производиться на нем будут в редких случаях и когда пройдет, может быть, лет 10-15.

Вторая кольцевая строится по поручению главы государства. Трасса должна разгрузить столицу от транзитного потока автомобилей. Сейчас нагрузка на первой кольцевой доходит до 120 тысяч машин за сутки. При этом проектом закладывалась в 10 раз меньше. МКАД-2 не только разгрузит первое кольцо, но и повысит безопасность движения. Осенью при участии главы государства был открыт участок дороги от Острошицкого городка до трассы Р28.

В местах, где возможен выход на дорогу диких животных, установлены дорожные знаки и заграждение. МКАД-2 прокладывалась и через поля, и через леса, и через болота.

Андрей Лис, начальник управления подрядных работ РУП «Минскавтодор-Центр»:

Ограждение третьей группы, которое не будет позволять животным из лесного массива выходить на проезжую часть, тем самым создавать какие-то опасные условия движения транзитного транспорта.

Из 160 км МКАД-2 в общей сложности уже готово 120. Модернизирован участок существующей дороги М1. Пару месяцев как готов участок трассы от Острошицкого городка до трассы Р28. И в продолжении этой линии на днях откроется участок от Минск – Молодечно – Нарочь до дороги Минск – Гродно. Затем строители возьмутся за второй этап работы – участок от гродненского до брестского шоссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.