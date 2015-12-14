Молодые талантливые минчане – о творчестве и любви к столице

Специальный фонд Президента по поддержке талантливой молодежи отмечает юбилей. За два десятилетия лауреатами его стали более 3,5 тысяч молодых людей.

Логарифмические уравнения и неравенства, вычисление синусов и косинусов. Решение сложнейших задач не вызывает никаких трудностей у Елизаветы Манжулиной. Ее математический талант уже отметили на многих олимпиадах.

Елизавета Манжулина, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Как-то все постепенно и само собой развивалось. В пятом классе случайно пошла на районную олимпиаду, прошла на городскую.

В копилке наград – диплом I степени на Республиканской олимпиаде и победа в европейском математическом состязании среди девушек.

Елизавета Манжулина, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Конечно же, сильных мальчиков-математиков больше, чем девочек. А по поводу борьбы? Иногда просто мальчики воспринимают менее серьезно как конкурента. Хотя, в общем-то, это не так обидно. Потом обходишь их на олимпиадах.

В 2016 году Елизавета намерена поступить на факультет прикладной математики и физики БГУ. А пока – подготовка к городской олимпиаде в январе. Курс – только на победу.

Вячеслав Ларин лучше всех знает, как задать темп оркестру и что такое ауфтакт. Талант молодого амбициозного дирижера заметили и оценили.

Музыкальное будущее ему предначертано еще при рождении. Дедушка – трубач, отец – фаготист, сестра – пианистка. Потому школу выбрали музыкальную, правда, сначала по классу фортепьяно.

Вячеслав Ларин, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Когда пришло время поступать в музыкальное училище, я понял, что фортепьяно немного мне не подходит по той простой причине, что не привлекают меня 8-часовые занятия в кабинете. Мне хотелось какого-то общения. И это общение я нашел именно в хоровом коллективе.

Как отмечает Вячеслав, дирижер – универсальный человек. Он должен быть и музыкантом, и исполнителем, и педагогом, и психологом.

Вячеслав Ларин, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

В прошлом году получил стипендию за участие и победы на международных конкурсах. По большей части в качестве хорового дирижера. Это было и в Беларуси на открытом конкурсе имени Ровдо, в России, в Красноярске, а также в Польше, во Вроцлаве.

Вячеслав считает, что талант невозможно проявить без огромного усердия и большой работы. Потому каждый день – самосовершенствование и занятия. Сейчас молодой дирижер учится в магистратуре и уже преподает хоровое исполнительство.

Вячеслав Ларин, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Это обязывает дальше продолжать оправдывать эту стипендию. Естественно, трудиться. Потому что у нас очень талантливая нация.

И с этим не поспоришь. Еще один герой – еще один яркий талант. Вячеслав Петько – молодой композитор, не раз получал престижные премии и награды.

Вячеслав Петько, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

В своей семье я первый профессиональный музыкант. Как-то так сложилась жизнь. Сначала – музыкальная школа. Я окунулся в эту атмосферу и полностью погрузился в мир музыки. Классической, академической. И до такой степени погрузился, что до сих пор нет желания его покинуть.

Еще в музыкальной школе Вячеславу предложили заняться композицией. С этого момента все и завертелось. Международный конкурс, первая победа и непередаваемая радость для ученика Жировичской музыкальной школы.

Вячеслав Петько, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Я еще был учеником музыкальной школы, очень любил книги о Великой Отечественной войне. И песня была в стиле бардов, под гитару была написана, а я играл ее, аккомпанируя на фортепиано. Все было очень наивно, я маленький был. Наверное, произвел трогательное впечатление на всех. Поэтому меня там отметили дипломом. Вообще, первый успех моего творчества. После этого сильно загорелся. Было такое детское тщеславие.

Любовь к музыке и усердный труд принесли хорошие плоды. Только в 2014 году – две премии на международных фестивалях как знак, что все было неслучайно.

Вячеслав Петько, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Я считаю, что очень важна поддержка семьи, родных в первую очередь, близких, коллег. Конечно, государства. Это очень важно, правильно, потому что этот акт внимания, заинтересованности окрыляет и мотивирует к профессиональному совершенствованию, росту дальнейшему, творческому.

Каждый из наших героев привык к постоянному труду во имя науки и во имя искусства. В свободные же минуты от занятий они очень любят прогуливаться по городу. Он и сил придает, и расслабляет, и вдохновляет.

Вячеслав Петько, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Мне очень нравится набережная речи Свислочь. У нас раньше общежитие Академии было на Киселева, и очень часто на занятия пешочком по пустынной набережной, когда еще нет людей. Очень нравилось.

Елизавета Манжулина, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Идешь ли ты по Троицкому предместью или просто прогуливаешься от своего дома до метро. Везде ощущаешь себя комфортно, спокойно. Довольно-таки чистый, зеленый город у нас. Даже мой путь в школу можно назвать приятной прогулкой.

Вячеслав Ларин, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов:

Я уже побывал во многих городах и странах. И у меня нет такой тяги куда-то даже уехать.

С талантливыми минчанами мы обязательно продолжим знакомиться и в следующих выпусках программы «Минск и минчане» на СТВ.