Прямой эфир

Этот костёл хранит тайны 400 лет! Посетили ночную экскурсию под волшебные звуки органа в Новогрудке

03 ноября 2025 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Муза Адама Мицкевича, туманный Альбион, невероятные холмогоры – Новогрудок очарователен всегда, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!

Этот костёл хранит тайны 400 лет! Посетили ночную экскурсию под волшебные звуки органа в Новогрудке-2

Эта музыка небес проникает в самое сердце и помогает задуматься о главном! Новая экскурсия «Ночная музыка храма» в костеле Святого Архангела Михаила собирает толпы туристов из разных уголков Беларуси. Историческая прогулка и концерт при свечах – незабываемое зрелище.

Этот костёл хранит тайны 400 лет! Посетили ночную экскурсию под волшебные звуки органа в Новогрудке-4

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:
Костел Архангела Михаила – смесь двух стилей. Барокко прослеживается немного ярче внутри. Снаружи фасад классический. Изначально, когда храм построили в 1624 году, он был деревянный. Через 100 лет его отстраивают в камне и кирпиче. Первую и Вторую мировую войну он пережил неплохо. После Второй храм превращают в склад мебели, который будет гореть, а со временем осыплется крыша. Естественно, пострадает орган, у него был 21 голос.

Этот костёл хранит тайны 400 лет! Посетили ночную экскурсию под волшебные звуки органа в Новогрудке-6

В подземелье создают экспозицию, посвященную истории христианства, и также можно послушать шедевры органной музыки. 

Этот костёл хранит тайны 400 лет! Посетили ночную экскурсию под волшебные звуки органа в Новогрудке-8

Ульяна Войтович:
Подземелье – это то место, которое сокрыто от глаз многих людей и не всем доступно. В этой крипте похоронены монахи-доминиканцы, которые создавали это место, которые несколько столетий своими руками здесь трудились. Два каменных белых саркофага – самое знаковое место крипты. Кроме них еще в этой нише захоронены фундаторы храма – семья Ходкевичей.

Этот костёл хранит тайны 400 лет! Посетили ночную экскурсию под волшебные звуки органа в Новогрудке-10

Анастасия Макеева, специальный корреспондент: 
Что за орден доминиканцев? Чем они отличались от других?

Ульяна Войтович:
Орден Доминиканцев называется так от имени основателя Святого Доминика Гусмана, уроженца Испании. Он отличался проповедями для интеллигенции и тем, что занимались обучением деток. Равным в проповедях доминиканцам не было, и символ их является собачка с факелом в руках в качестве просвещения. Именно Доминик в переводе означает пёс господень, то есть как собачка верна своему хозяину, так и каждый доминиканец верен. 

На саркофагах можно увидеть гербы ордена доминиканцев. На них 3 слова на латинице, что в переводе означает – проповедуй, благословляй и прославляй!

Подробности в видео.

# История # Туризм # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
Как Архангел Михаил спас Новогрудок? Узнали необычную легенду
03 ноября 2025 14:40

Как Архангел Михаил спас Новогрудок? Узнали необычную легенду

Лукашенко заслушал доклад премьер-министра – Турчин поделился подробностями
03 ноября 2025 13:53

Лукашенко заслушал доклад премьер-министра – Турчин поделился подробностями

Роль кино в формировании общего культурного пространства СНГ обсудили в Минске
03 ноября 2025 13:42

Роль кино в формировании общего культурного пространства СНГ обсудили в Минске