Этот костёл хранит тайны 400 лет! Посетили ночную экскурсию под волшебные звуки органа в Новогрудке

Эта музыка небес проникает в самое сердце и помогает задуматься о главном! Новая экскурсия «Ночная музыка храма» в костеле Святого Архангела Михаила собирает толпы туристов из разных уголков Беларуси. Историческая прогулка и концерт при свечах – незабываемое зрелище.

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка: Костел Архангела Михаила – смесь двух стилей. Барокко прослеживается немного ярче внутри. Снаружи фасад классический. Изначально, когда храм построили в 1624 году, он был деревянный. Через 100 лет его отстраивают в камне и кирпиче. Первую и Вторую мировую войну он пережил неплохо. После Второй храм превращают в склад мебели, который будет гореть, а со временем осыплется крыша. Естественно, пострадает орган, у него был 21 голос.

В подземелье создают экспозицию, посвященную истории христианства, и также можно послушать шедевры органной музыки.

Ульяна Войтович: Подземелье – это то место, которое сокрыто от глаз многих людей и не всем доступно. В этой крипте похоронены монахи-доминиканцы, которые создавали это место, которые несколько столетий своими руками здесь трудились. Два каменных белых саркофага – самое знаковое место крипты. Кроме них еще в этой нише захоронены фундаторы храма – семья Ходкевичей.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Что за орден доминиканцев? Чем они отличались от других?

Ульяна Войтович:

Орден Доминиканцев называется так от имени основателя Святого Доминика Гусмана, уроженца Испании. Он отличался проповедями для интеллигенции и тем, что занимались обучением деток. Равным в проповедях доминиканцам не было, и символ их является собачка с факелом в руках в качестве просвещения. Именно Доминик в переводе означает пёс господень, то есть как собачка верна своему хозяину, так и каждый доминиканец верен.

На саркофагах можно увидеть гербы ордена доминиканцев. На них 3 слова на латинице, что в переводе означает – проповедуй, благословляй и прославляй!