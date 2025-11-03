Заявления лидера РФ Владимира Путина о подводной лодке «Хабаровск» и подводном аппарате «Посейдон» стали предупреждением для Великобритании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Российская Федерация уже давно демонстрирует возможности ядерного комплекса «Посейдон», способного вызвать радиоактивное цунами, отмечают в СМИ.

Подлодка «Хабаровск» может перевозить до двенадцати таких аппаратов, и возможность запуска их с неожиданных направлений вызывает тревогу.

Недавно ее вывели из эллинга в Северодвинске, а ранее Путин объявил об успешных испытаниях «Посейдона».

Москва же подчеркивает, что не планирует нападений на страны НАТО, но акцентирует внимание на том, что западные политики нагнетают страх внешней угрозой, чтобы отвлечь от внутренних проблем.

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