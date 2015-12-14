Полторы сотни реконструкторов из Беларуси, России и Украины под Брестом воссоздали сражения Первой мировой войны

Новости Беларуси. Кавалерия истоптала поле под Брестом. Здесь развернулись сражения Первой мировой. Полторы сотни реконструкторов из Беларуси, России и Украины воссоздали картину одной из самых кровопролитных войн в истории человечества.

Кайзеровская пехота теснит русские войска, но финал боя предопределен сценарием: в контратаке немецкие войска будут разгромлены. Полторы сотни реконструкторов из Беларуси, России и Украины восстановили не конкретное сражение – показали общую картину на линии фронта в 1915 году. Начало XX века – время новых военных технологий, и вот уже на поле боя очередью строчит «Максим».

Николай Полохов, реконструктор (Россия):

Из мероприятия выходишь где-то неделю, а то и две. Если оно удачное и ты действительно вжился в образ, было так, как должно быть, то где-то недели две ты пытаешься вернуться в реальность, не понимаешь, где реальность правильная – там или тут.

Долгое время Первая мировая была «белым пятном» в истории. При этом людские потери в «полузабытой» войне столетней давности ужасают: порядка 10 миллионов убитых и более 20 миллионов раненых.

Виктор Пенза, реконструктор (Брест):

Незаслуженно попросту забыта. Ведь в ней участвовали миллионы людей. А Беларусь наша как всегда была в центре всей этой беды. Каждый второй – беженец, Брест немцы разрушили. Почему мы это забыли? Хорошо, что сейчас осознание приходит.

После четырехлетних кровопролитных боев Германия и Россия начнут «задыхаться от войны» и, наконец, сядут «за стол переговоров».

Виктор Правдюк, режиссер, историк (Россия):

Это была совершенно невиданная война по рекам крови. По пролитию, по убийству людей. Эти четыре года, а потом еще и больше, надо засчитывать за 400 лет, потому что возросла техническая возможность убить человека. И поэтому это перемирье для абсолютно уставших людей, которые потеряли братьев, это было счастье полумира.

Хронику важнейшего исторического события сегодня можно восстановить буквально по минутам. Командующий Восточным германским фронтом принц Баварский подробности «словесных баталий» в Бресте записывал в личный дневник.

98 лет назад, 15 декабря 1917 года, в 11 часов вечера именно здесь, в Косовском дворце, было подписано перемирие между Германией и ее союзниками и большевистской Россией. С этого момента военные действия на всех театрах – от Балтийского до Черного морей – были полностью прекращены.

Брестское перемирие стало предвестником мира. Близился финиш ранее невиданной по масштабу кровопролития войны. Ее окончание официально наступило в марте 1918 года – именно тогда был подписан знаменитый Брест-Литовский мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.