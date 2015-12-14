Прямой эфир

Под Брестом реконструкторы из Беларуси, России и Украины воссоздали картину сражения Первой мировой

14 декабря 2015 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оружие, артиллерийские залпы, конная кавалерия. Под Брестом развернулись сражения Первой мировой. Полторы сотни реконструкторов из Беларуси, России и Украины воссоздали картину одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. Брестчину для этого выбрали не случайно. Ведь именно здесь в середине декабря 1917 года было подписано военное перемирие между Советской Россией, Германией и ее союзниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Правдюк, режиссер, историк (Россия):
Это была совершенно невиданная война по рекам крови. По пролитию крови, по убийству людей. Эти 4 года нужно засчитывать за 400 лет, потому что возросла техническая возможность убить человека. И поэтому это перемирие для абсолютно уставших людей, которые потеряли братьев, отцов, все нас свете, это было счастье полумира.

# общество # Беларусь помнит # Виктор Правдюк

Другие новости рубрики

Все новости
Сталинский ампир в современном Минске: кинотеатр «Победа», кафе в универсаме «Центральный», аптека № 13
14 декабря 2015 12:53

Сталинский ампир в современном Минске: кинотеатр «Победа», кафе в универсаме «Центральный», аптека № 13

Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с Днем тезоименитства
14 декабря 2015 10:29

Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с Днем тезоименитства

В трех регионах Беларуси зафиксированы массовые случаи отключения электроэнергии из-за непогоды
14 декабря 2015 10:25

В трех регионах Беларуси зафиксированы массовые случаи отключения электроэнергии из-за непогоды