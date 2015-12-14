Под Брестом реконструкторы из Беларуси, России и Украины воссоздали картину сражения Первой мировой

Новости Беларуси. Оружие, артиллерийские залпы, конная кавалерия. Под Брестом развернулись сражения Первой мировой. Полторы сотни реконструкторов из Беларуси, России и Украины воссоздали картину одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. Брестчину для этого выбрали не случайно. Ведь именно здесь в середине декабря 1917 года было подписано военное перемирие между Советской Россией, Германией и ее союзниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Правдюк, режиссер, историк (Россия):

Это была совершенно невиданная война по рекам крови. По пролитию крови, по убийству людей. Эти 4 года нужно засчитывать за 400 лет, потому что возросла техническая возможность убить человека. И поэтому это перемирие для абсолютно уставших людей, которые потеряли братьев, отцов, все нас свете, это было счастье полумира.