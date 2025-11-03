Как Архангел Михаил спас Новогрудок? Узнали необычную легенду

В Новогрудке есть свой покровитель – Архангел Михаил, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! В центре алтаря сияет икона в его честь, ей около 400 лет! Правда, до этого храма она находилась в местечке Зембин. С главной святыней связана удивительная легенда! Она стала символом, реликвией после русско-польской войны в середине XVII века. Когда над городом снова нависла угроза исчезновения, местные жители вышли навстречу к завоевателям со своим небесным защитником и сказали…

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:

Мы, местные жители, готовы отдать город без боя и пожертвовать все материальное, что у нас есть, но взамен мы просим жителей не убивать и здания в городе не рушить. Хованский, который командовал войском, согласился. Во время грабежей сам зашел в этот храм и увидел икону, он был в недоумении, потому что накануне похода ему снился этот святой. Он просит священника позвать, который бы ему объяснил, что это, кто это, что делать с этим, священник, объяснив фигуру Архангела, дал некоторые советы и сказал: теперь ты подумай, дальше все зависит от тебя. После этого диалога он приказывает грабежи остановить и покинуть войскам город. Сам же жертвует немного серебра на часть оклада, после этих событий местные жители посчитали, что Архангел Михаил спас Новогрудок, и началось его особое почитание. Конечно, были и другие примеры, он не единожды спасал Новогрудок, но это самая популярная легенда, которая передается из поколения в поколение.