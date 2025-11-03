В Минском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Авария со смертельным исходом произошла в Минском районе. ДТП случилось около 11 утра на 12-м километре автодороги Р-1 «Минск-Дзержинск» возле агрогородка Щомыслица, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации, 30-летняя женщина за рулем Opel наехала на стоящий во второй полосе Ford, 57-летний водитель которого пытался устранить техническую неисправность. После удара Ford по инерции покатился и наехал на самого водителя. Он скончался на месте. Водитель Opel и ее 10-летний ребенок доставлены в медучреждение для обследования. По факту ДТП проводится проверка.