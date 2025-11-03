Адам Мицкевич – выпускник Новогрудской доминиканской школы! Узнали, как проходило обучение поэта

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:

Адам Мицкевич, пожалуй, самый известный выпускник Новогрудской доминиканской школы. Он учился 8 лет вместо положенных 6, потому что часто болел. В списке любимых предметов были как математика и физика, так и иностранный язык и история. Свои первые стихи он также написал в школьные годы, и когда он начал их читать, то отцы-доминиканцы не поверили. Папа у него был адвокат, поэтому пришел в школу и разложил все по фактам. Адама Мицкевича отпустили из карцера, в который посадили его за якобы ложь, но оказалось, что он настолько талантлив, что было тяжело в это поверить.