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Адам Мицкевич – выпускник Новогрудской доминиканской школы! Узнали, как проходило обучение поэта

03 ноября 2025 14:49
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Муза Адама Мицкевича, туманный Альбион, невероятные холмогоры – Новогрудок очарователен всегда, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!

Адам Мицкевич – выпускник Новогрудской доминиканской школы! Узнали, как проходило обучение поэта-2

Анастасия Макеева, специальный корреспондент: 
Неспроста тут есть изображение Адама Мицкевича. Как он связан с этим местом? 

Адам Мицкевич – выпускник Новогрудской доминиканской школы! Узнали, как проходило обучение поэта-4

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:
Адам Мицкевич, пожалуй, самый известный выпускник Новогрудской доминиканской школы. Он учился 8 лет вместо положенных 6, потому что часто болел. В списке любимых предметов были как математика и физика, так и иностранный язык и история. Свои первые стихи он также написал в школьные годы, и когда он начал их читать, то отцы-доминиканцы не поверили. Папа у него был адвокат, поэтому пришел в школу и разложил все по фактам. Адама Мицкевича отпустили из карцера, в который посадили его за якобы ложь, но оказалось, что он настолько талантлив, что было тяжело в это поверить.

Адам Мицкевич – выпускник Новогрудской доминиканской школы! Узнали, как проходило обучение поэта-6

Парадокс, но единственный предмет, с которым не заладилось у будущего поэта, и стоял страшный неуд – было чистописание! Жирные кляксы от чернил напоминали ученику пауков, а он их жутко презирал, поэтому вскоре свел на нет. Однако достичь идеальной каллиграфии так и не удалось.

Подробности в видео.

# История # Туризм # Анастасия Макеева # Адам Мицкевич

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