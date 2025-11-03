Адам Мицкевич – выпускник Новогрудской доминиканской школы! Узнали, как проходило обучение поэта

Муза Адама Мицкевича, туманный Альбион, невероятные холмогоры – Новогрудок очарователен всегда, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!
Муза Адама Мицкевича, туманный Альбион, невероятные холмогоры – Новогрудок очарователен всегда, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Неспроста тут есть изображение Адама Мицкевича. Как он связан с этим местом?
Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:
Адам Мицкевич, пожалуй, самый известный выпускник Новогрудской доминиканской школы. Он учился 8 лет вместо положенных 6, потому что часто болел. В списке любимых предметов были как математика и физика, так и иностранный язык и история. Свои первые стихи он также написал в школьные годы, и когда он начал их читать, то отцы-доминиканцы не поверили. Папа у него был адвокат, поэтому пришел в школу и разложил все по фактам. Адама Мицкевича отпустили из карцера, в который посадили его за якобы ложь, но оказалось, что он настолько талантлив, что было тяжело в это поверить.
Парадокс, но единственный предмет, с которым не заладилось у будущего поэта, и стоял страшный неуд – было чистописание! Жирные кляксы от чернил напоминали ученику пауков, а он их жутко презирал, поэтому вскоре свел на нет. Однако достичь идеальной каллиграфии так и не удалось.
Подробности в видео.