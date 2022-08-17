«Очереди начали двигаться». Получают ли многодетные семьи квартиры и сколько времени для этого нужно?
Новости Беларуси. В Минске в 2021 году построили почти 17 тысяч квартир, а в очереди на жилье состояли без малого 187 тысяч семей. Сколько минчан отметят новоселье в 2022 году? Как решают проблему с долгостроями и каких объектов не хватает столице? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Андрей Александрович, а часто к вам как к депутату обращаются граждане именно по жилищным вопросам?
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Довольно-таки часто. Я хотел бы отметить, что въезжаешь в Минск и видишь, как работают башенные краны. Так вот, работа башенных кранов в столице, в нашей республике – это определенный индикатор развития нашей экономики. Вот когда краны перестанут работать, тогда надо задумываться. На сегодня строительство – это та отрасль, которая показывает состояние дел экономики. Люди обращаются. Обращаются по вопросу нуждаемости, очереди. Очереди начали двигаться. Город решил проблему обеспечения жильем многодетных семей. В течение года многодетная семья получает возможность построить себе квартиру. И это определенный наш успех. Успех столицы и других регионов.
Илона Волынец:
На примере своего предприятия расскажите. Если я не ошибаюсь, вы же строите где-то семь жилых домов в Минске на данный момент?
Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора ГПО «Минскстрой»:
ГПО «Минскстрой» – это структура, которая входит в состав как строительной организации, так и является заказчиком. По возводимым в текущем году нашим домам – уже практически все квартиры раскуплены. Я проанонсирую то, что будет. В ГПО «Минскстрой» будут объекты – это квартал Выгодского, квартал Филимонова-Столетова. Это будут 19-этажные жилые дома в конструкции «Завода эффективных промышленных конструкций», на котором закончена модернизация предприятия. И эти дома будут с электроотоплением. Всех волнует эта тема.
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