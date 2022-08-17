Почти 100-процентная готовность. Школы Минской области готовятся к приёму учеников

Новости Беларуси. В Минской области свыше 500 учреждений образования примут учеников 1 сентября. Готовность школ почти 100-процентная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все объемные работы завершены. Идет приемка учреждений. Завершается обновление и столбцовской средней школы № 2. Здесь изменили фасад здания, благоустроили территорию. В учебных кабинетах провели косметический ремонт. 1 сентября за парты учреждения сядут свыше 460 школьников, в том числе 40 первоклассников.

Алла Вершеня, директор средней школы № 2:

Масштабная реконструкция произошла нашей территории. Это демонтаж ветхих построек, благоустройство теплицы, сарая, замена оконных блоков в спортивном зале. В этом году в нашем учреждении образования была организована вторичная занятость учащихся. На протяжении четырех дней наши учащиеся 11 класса проводили ремонтные работы.