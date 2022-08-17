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Почти 100-процентная готовность. Школы Минской области готовятся к приёму учеников

17 августа 2022 14:20
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Новости Беларуси. В Минской области свыше 500 учреждений образования примут учеников 1 сентября. Готовность школ почти 100-процентная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти 100-процентная готовность. Школы Минской области готовятся к приёму учеников-1

Все объемные работы завершены. Идет приемка учреждений. Завершается обновление и столбцовской средней школы № 2. Здесь изменили фасад здания, благоустроили территорию. В учебных кабинетах провели косметический ремонт. 1 сентября за парты учреждения сядут свыше 460 школьников, в том числе 40 первоклассников.

Почти 100-процентная готовность. Школы Минской области готовятся к приёму учеников-4

Алла Вершеня, директор средней школы № 2:
Масштабная реконструкция произошла нашей территории. Это демонтаж ветхих построек, благоустройство теплицы, сарая, замена оконных блоков в спортивном зале. В этом году в нашем учреждении образования была организована вторичная занятость учащихся. На протяжении четырех дней наши учащиеся 11 класса проводили ремонтные работы.

Почти 100-процентная готовность. Школы Минской области готовятся к приёму учеников-7

На территории школы ведется реконструкция стадиона. Здесь появится воркаут-площадка, новые зоны для игры в баскетбол, мини-футбол, а также беговые дорожки.

# Школы в Беларуси # общество # Алла Вершеня # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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