Очередь грузовых автомобилей возросла до 2 тыс. единиц – Госпогранкомитет о ситуации на границе
Не босым и в одежде – и на том спасибо! Так и хочется добавить. Впрочем, не до иронии. Человечного в этом мало. И тут как говорится, не обольщайтесь. Демократическую, понятно, в кавычках, методичность соседи продолжают воплощать в жизнь. На неделе Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Что это значит? Участок границы в 60 километров закрыли от посторонних. Зона охватывает более 20 польских населенных пунктов и включает большую часть Беловежской пущи. Правда, оказалось, что в тихом омуте черти с чертовскими выходками. По факту зона оказалась не буферной, а карательной.
В первый же день польские силовики расстреливали резиновыми пулями беженцев.
История не редкость. И логика, кажется, понятна: «что происходит в буферной зоне, там и останется». Своего рода «индульгенция» от властей на беспредел. Вдали от посторонних глаз. А вот чего не скроешь, так это отношение к своим и чужим, ведь в очереди все равны.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
С начала недели очередь легковых транспортных средств на въезд в Евросоюз не уменьшается. В преддверии выходных дней более 400 легковых авто ожидают въезда на территорию сопредельных стран перед всеми белорусскими пунктами пропуска. Ввиду медленной и неритмичной работы контрольных служб сопредельных стран тысячи людей вынуждены находится в своих автомобилях в ожидании прохождения границы. С понедельника в среднем всего 30 % от нормы оформляют польские службы в пункте пропуска «Тересполь», с белорусской стороны – «Брест». Почти до 2 тысяч единиц в течение недели выросла очередь грузовых транспортных средств. Наименьший показатель выполнения нормы пропуска грузовиков на границе с Беларусью в литовском «Мядининкае». Его контрольные службы с понедельника пропустили в Литву всего 14 % большегрузов от нормы.
Подробности в видео.
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