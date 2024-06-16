Очередь грузовых автомобилей возросла до 2 тыс. единиц – Госпогранкомитет о ситуации на границе

Не босым и в одежде – и на том спасибо! Так и хочется добавить. Впрочем, не до иронии. Человечного в этом мало. И тут как говорится, не обольщайтесь. Демократическую, понятно, в кавычках, методичность соседи продолжают воплощать в жизнь. На неделе Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Что это значит? Участок границы в 60 километров закрыли от посторонних. Зона охватывает более 20 польских населенных пунктов и включает большую часть Беловежской пущи. Правда, оказалось, что в тихом омуте черти с чертовскими выходками. По факту зона оказалась не буферной, а карательной.

В первый же день польские силовики расстреливали резиновыми пулями беженцев.

История не редкость. И логика, кажется, понятна: «что происходит в буферной зоне, там и останется». Своего рода «индульгенция» от властей на беспредел. Вдали от посторонних глаз. А вот чего не скроешь, так это отношение к своим и чужим, ведь в очереди все равны.