Возможности работать в других странах нет. Пообщались с жительницей Украины на польской границе

Польские военные и вовсе открыли стрельбу на границе. В ход против мигрантов пошли резиновые пули, но кто даст гарантию, что в следующий раз ствол не напичкают свинцом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь польские генералы заявляют, что ситуация на границе угрожает жизни их военных, мол, мигранты атакуют. Но в то же время другая сторона европриграничья демонстрирует полную безопасность. На неделе там нарисовался посол США в Литве. Такого во всех смыслах дорого для Вильнюса гостя под пули точно не поставят.

Эта супружеская пара ждет не своей очереди, а мира. Сами из Донецкой области, уже дважды лишились дома. Он более 30 лет мирно трудился на шахте, она – на кирпичном заводе. Кажется, теперь это не имеет никакого значения. Перед снарядами все равны.

Елена Мишановская, жительница Украины:

Когда упал снаряд под окнами, мы выехали. Мы думали, ничего не будет. А 10 лет, я же говорю, вот так с сумкой… Это очень тяжело что-то найти. Там выключается свет, у меня муж лежал в реанимации от того, что было плохо. А сейчас опять едем туда, потому что нет возможности жить в других странах. Мы не можем работать, у нас нет здоровья. Вот мы едем назад, в Украину. Виделись с детьми, а сейчас едем назад, в Украину, к дочери.