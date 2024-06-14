Польские силовики начали стрелять в беженцев резиновыми пулями

Польша продолжает повышать градус напряженности на границе. Введение буферной зоны на рубежах с Беларусью, похоже, еще больше развязало руки силовикам. Судя по информации, которую мы получаем от белорусского пограничного ведомства, эта территория стала свободной от закона и морали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зоне особого режима, который затронул 27 районов соседнего государства, отмечается еще более ожесточенное отношение к беженцам. Силовики соседнего государства начали стрелять по ним резиновыми пулями.

Днем 13 июня польские военнослужащие жестоко избили троих сирийских беженцев и вывезли на польско-белорусскую границу. Со слов иностранцев, их «травили» собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками, в одного из мужчин произвели несколько выстрелов резиновыми пулями. При этом беженцы не оказывали польским военным никакого сопротивления и не представляли угрозу.

– Вооруженные поляки били нас палками, они ударили меня током в спину с помощью электрошокера. Они били меня очень сильно по всему телу руками и ногами.

– Они выстрелили в меня резиновыми пулями. Затем я упал на землю, и семеро польских солдат стали меня избивать. Отбили мои руки, ноги. Я могу вам показать.