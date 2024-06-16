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Спасибо безвизу, спасибо Лукашенко! Житель Польши о ситуации на рубежах и гостеприимстве Беларуси

16 июня 2024 16:55
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Польские военные и вовсе открыли стрельбу на границе. В ход против мигрантов пошли резиновые пули, но кто даст гарантию, что в следующий раз ствол не напичкают свинцом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь польские генералы заявляют, что ситуация на границе угрожает жизни их военных, мол, мигранты атакуют. Но в то же время другая сторона европриграничья демонстрирует полную безопасность. На неделе там нарисовался посол США в Литве. Такого во всех смыслах дорогого для Вильнюса гостя под пули точно не поставят.

Спасибо безвизу, спасибо Лукашенко! Житель Польши о ситуации на рубежах и гостеприимстве Беларуси-1

Свавек Фабрицкий – житель Польши, которого мы встретили в очереди.

Спасибо безвизу, спасибо Лукашенко! Житель Польши о ситуации на рубежах и гостеприимстве Беларуси-4

Свавек Фабрицкий, житель Польши:
Мне очень стыдно. Как я вас увидел, я хотел сказать: на Польшу нельзя ничего, ни молока, только банан и рыба. Стыдно. Нам правда стыдно. Он дал мне… Чтобы я не похудел. Польские политики такие умные. Так, для денег. Только для денег, не для нас. Они только для денег.

Спасибо безвизу, спасибо Лукашенко! Житель Польши о ситуации на рубежах и гостеприимстве Беларуси-7

Поляк Свавек Фабрицкий бывает в Беларуси часто – навещает своего друга, к слову, олимпийского чемпиона. Благодаря безвизу. В целом с начала 2024 года им воспользовались уже почти 100 тысяч европейцев, в том числе свыше 20 тысяч поляков. И за это руководству нашей страны Свавек просил передать поклон – просьбу выполняем.

Спасибо безвизу, спасибо Лукашенко! Житель Польши о ситуации на рубежах и гостеприимстве Беларуси-10

Свавек Фабрицкий:
Спасибо, спасибо безвизу, Лукашенко! Продукты супер, Беловежская пуща, культура супер, оргазм. Ну Каменюки, как не приехать? Надо быть идиотом!

Спасибо безвизу, спасибо Лукашенко! Житель Польши о ситуации на рубежах и гостеприимстве Беларуси-13

Сложно что-то добавить! Глас народа. То, о чем неоднократно говорит Президент, люди всегда смогут договориться между собой, чего не скажешь о политиках.

Подробности в видео.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая

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