Польские военные и вовсе открыли стрельбу на границе. В ход против мигрантов пошли резиновые пули, но кто даст гарантию, что в следующий раз ствол не напичкают свинцом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь польские генералы заявляют, что ситуация на границе угрожает жизни их военных, мол, мигранты атакуют. Но в то же время другая сторона европриграничья демонстрирует полную безопасность. На неделе там нарисовался посол США в Литве. Такого во всех смыслах дорогого для Вильнюса гостя под пули точно не поставят.

Свавек Фабрицкий – житель Польши, которого мы встретили в очереди.

Свавек Фабрицкий, житель Польши:

Мне очень стыдно. Как я вас увидел, я хотел сказать: на Польшу нельзя ничего, ни молока, только банан и рыба. Стыдно. Нам правда стыдно. Он дал мне… Чтобы я не похудел. Польские политики такие умные. Так, для денег. Только для денег, не для нас. Они только для денег.

Поляк Свавек Фабрицкий бывает в Беларуси часто – навещает своего друга, к слову, олимпийского чемпиона. Благодаря безвизу. В целом с начала 2024 года им воспользовались уже почти 100 тысяч европейцев, в том числе свыше 20 тысяч поляков. И за это руководству нашей страны Свавек просил передать поклон – просьбу выполняем.