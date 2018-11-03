«Очень вкусно!» Дегустацией смаженки длиной 8 метров и весом 150 кг завершился сезон сельхозярмарок в Минске

Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом провели эту субботу посетители ярмарки у Дворца Спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смаженка впечатляющих размеров стала главным сюрпризом на закрытии сезона. Ее вес – 150 килограммов, а длина – 8 метров.

Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске

Целая ночь ушла на создание уникального блюда. На его приготовление понадобилось 150 яиц, 40 килограммов муки, 30 килограммов тыквы и 24 килограмма сыра.