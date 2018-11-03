«Очень вкусно!» Дегустацией смаженки длиной 8 метров и весом 150 кг завершился сезон сельхозярмарок в Минске

Новости Беларуси. Вкусно и с аппетитом провели эту субботу посетители ярмарки у Дворца Спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смаженка впечатляющих размеров стала главным сюрпризом на закрытии сезона. Ее вес – 150 килограммов, а длина – 8 метров.
Смаженку весом 150 кг представили гостям ярмарки около Дворца спорта в Минске
Целая ночь ушла на создание уникального блюда. На его приготовление понадобилось 150 яиц, 40 килограммов муки, 30 килограммов тыквы и 24 килограмма сыра.
Беру уже вторую порцию смаженки. Очень вкусно, очень нравится!
Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Осенние ярмарки заканчиваются чисто условно. Мы постоянно участвуем и проводим похожие, может быть, несколько меньших размеров. Потому что зима, холодно и люди меньше посещают.
Вот так вкусно и оригинально завершился сезон сельхозярмарок в столице. В течение двух месяцев минчан радовали широким выбором и низкими ценами. Но на этом выездная торговля не заканчивается. Ведь впереди всеми любимые рождественские распродажи.