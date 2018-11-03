Прослужит около 50 лет и выдержит нагрузку в 112 тонн. Рассказываем, чем необычен обновлённый путепровод в Лошице

Новости Беларуси. Открытие после реконструкции Лошицкого моста стало важным событием для автомобилистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт занял три месяца. И это почти вдвое меньше нормативного срока.

Но время не сказалось на качестве: мост прошел испытания на прочность. Это первые авто, проехавшие 3 ноября по внутренней стороне МКАД в районе Лошицы. Теперь на мосту – ранее просевшем – можно проехать в две стороны.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Чувствовалось, что водители очень ждали открытия движения по этому участку МКАД. Первые автолюбители, проехавшие здесь, даже сигналили, выражая благодарность дорожникам.

Ремонт завершился досрочно. За 3 месяца – вместо 5,5 месяцев, положенных по нормам. Этого достигли за счет активизации усилий. Зачастую на объекте одновременно работали 200 человек. Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для автомобилистов после ремонта. Комментарий Андрея Шорца Напомним, мост на МКАД в районе Лошицы просел 1 августа. Как выяснили специалисты – из-за дефекта перекрытия. Их все (а конкретнее, 28 балок) строители заменили.

Михаил Берестевич, начальник отраслевой мостовой лаборатории «БелдорНИИ»:

Технически здесь применены два решения, которые позволяют исключить возможность попадания агрессивных стоков с мостового полотна на ниже лежащие конструкции. То есть мы надеемся, что это сооружение прослужит долго. Открывшийся после ремонта мост может выдержать большегруз весом 112 тонн. Это соответствует классу нагрузок А14 – одному из самых высоких. А срок эксплуатации обновленного путепровода – порядка 50 лет.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

В процессе эксплуатации сооружения будут проводиться обследования, раз в пять лет эти обследования углубленные. По их результатам будет видно, какие мероприятия нужно проводить, чтобы продлить время службы, либо же когда его нужно будет ставить на ремонт.