Вадим Боровик: «У нас, чтобы выжить, даже с частично закрытыми границами, есть всё»

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой БГТУ, и Вадим Боровик, политолог. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня мы будем говорить о том, что волнует каждого из нас, потому что экономика – это одна из таких вещей, которая никого не оставляет равнодушным. 16 мая Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным. Переговоры были закрытыми, но, подводя итоги, было сказано для широкой публики, что один из самых главных вопросов, которые обсуждали лидеры, – это импортозамещение. Насколько этот вопрос сегодня остро стоит для Беларуси? Как мы справляемся? Ведь наша экономика достаточно зависима и от импорта, и от экспорта. «Беларусь никакого отношения не имеет к тем действиям, в которых нас обвиняют»

Вадим Боровик, политолог:

Кто нам противостоит, контролируют две мировые резервные валюты, то есть мировую финансовую систему. Но давайте про импортозамещение, это актуальная тема. Мы импортозамещением и занимались, и этот вопрос был актуален всегда. Запомните одну вещь: когда вы занимаетесь импортозамещением, иногда (а сегодня мы говорим в том числе и о вынужденном импортозамещении) мы вынуждены делать себе дороже и более низкого качества. Это законы экономики, потому что если у вас огромное предприятие, например, завод Valio, они производят 10 миллиардов долларов товарооборота, производя автокомпоненты во все страны мира. Головной офис в Европе. Для них дешевле себестоимость продукции. Огромный завод дешевле произведет какой-то автокомпонент. Если мы начинаем локально замещать на небольшом предприятии, то себестоимость единицы продукции будет выше. Мы, белорусы, должны понять, что мы вынуждены так делать. Нам сегодня отрубили, по разным подсчетам, от 13 до 16 миллиардов долларов внешней торговли. В Украине сегодня экономика на 30-40 % не работает (в связи с войной, плюс политические аспекты, что они не торгуют нормально с нами), Евросоюз – абсолютно незаконные санкции. Беларусь никакого отношения не имеет к тем действиям, в которых нас обвиняют: не по 2020 году (это все мошенники), ни сейчас в той операции, которую проводит Российская Федерация, а мы как союзник всего лишь осуществляем прикрытие тыла. То есть незаконные санкции в отношении Республики Беларусь. «Эффект храповика». Почему после стабилизации курса валют не снизились цены и как Беларусь справляется с санкциями, читайте здесь.

Вадим Боровик:

Давайте разберемся, что в этой ситуации делать. Если у вас корабль попал в шторм, первый вариант – паниковать либо как наши враги, которые не на корабле находятся, из Польши пытаться подстегнуть какие-то панические настроения; второй вариант – делать все для того, чтобы корабль устоял, выбрал правильный курс и вышел из этого шторма к нормальному развитию. Где мы можем, нужно эффективно замещать импортные комплектующие, выстраивать новые логистические цепочки Вадим Боровик:

Мы посмотрели 2020 и 2021 годы, что наша экономика в плюс поторговала. Тут и конъюнктура рынка – некоторые говорят. Но и то, что мы сохранили производство, сохранили трудовые коллективы, были готовы к тому, чтобы на ту продукцию, на которую в мире есть спрос, могли дать ответ – произвести эту продукцию. И сейчас. Да, ситуация сложная. Действительно, эти санкции со второго квартала бьют больно по нашей экономике, это признает и правительство, это понимают все эксперты, но мы сегодня просто обязаны собрать волю в кулак, наши компетенции все, национальный бизнес должен подключиться. И там, где мы можем, качественно и эффективно замещать импортные комплектующие, выстраивать новые логистические цепочки. Ведь когда выстраивается торговый поток, то выстраивается логистика поставки. И многие говорят: чего вы раньше не захватили азиатские рынки, ближневосточные рынки? Послушайте, если нам дешевле и ближе было продавать в Европу (это просто короче путь, быстрее продажа продукции), то нам было так удобнее. Наверное, на тех рынках мы менее активно работали. Это упущенная выгода, отложенный спрос. Сегодня наша экономика компактная, то есть это не огромная экономика. Наша продукция востребована и на российском рынке, и на китайском, и во Вьетнаме, и в Индии, и в Африке, и на Ближнем Востоке. То есть мы можем продать свою продукцию, но мгновенно это сделать сложно. «Мы обеспечили полностью продовольственную безопасность страны»

Вадим Боровик:

Тут не только цена. Тут и вопрос национальной безопасности. У нас в свое время говорили: «Зачем вы производите, сельхозпродукцию привезите из южных стран». Сегодня мы и зарабатываем на этом, но мы и обеспечили полностью продовольственную безопасность страны. У нас сегодня одна из основных проблем – микросхемы. И мы должны научиться, имея «Интеграл», другие предприятия, создавать такие микросхемы, которые будут конкурентными на международном рынке и позволят нам не зависеть от того же Siemens, который уходит от России, и под удар становится подвижной состав российской железной дороги. «У нас, чтобы выжить, даже с частично закрытыми границами, есть все» Вадим Боровик:

Еще один важный аспект, чтобы белорусы понимали, о чем идет речь. Премьер-министр Головченко правильно говорил: они сегодня поставили задачу поставить страну на колени. А для чего? Это удушение экономическое, чтобы создать социально-политическую нестабильность, смести режим. Но конечная цель – это уничтожение государственности на пространстве Союзного государства, то есть речь о выживании. А у нас, чтобы выжить, даже с частично закрытыми границами, есть все. У нас есть пашня, у нас есть производство. Если брать соотношение плотности населения и пашни, то у нас избыток будет продовольствия. То есть мы население прокормим, оденем и сможем производить ту продукцию, которая будет востребована на нашем рынке. У нас есть еще куча союзников во всем мире. Естественно, они будут пользоваться ситуацией. Естественно, Китай будет заключать для себя более выгодные торгово-экономические сделки. Естественно, страны «дальней дуги», понимая, что мы находимся в уязвимом положении, будут искать для себя выгоду какую-то. Но это бизнес, это международная торговля. В том же Китае есть понимание, что падение России, не дай бог, – следующим будет Китай. Поэтому в той или иной степени я уверен, что они будут проводить взвешенную торгово-экономическую политику, в том числе позволяя Российской Федерации определенные ниши закрыть.

Сейчас им удобно – сверхприбыль, поэтому не опускают цены. Но МАРТ приведет их в чувство Вадим Боровик:

У нас экономика социально ориентированная. Поэтому белорусы должны понимать, где-то социально значимые товары. Министр, по-моему, ЖКХ сказал, что резкого роста цен на коммунальные услуги не будет… И мы не собираемся их искусственно… Если топливо мы сравниваем по отношению к евро, опять же, у нас в два раза дешевле, чем в Европе. Но, естественно, там, где цены невозможно административным методом регулировать, поскольку возникнет дефицит товара на рынке, естественно, цены будут высокие. Но там, где мы можем… Есть и спекулятивные цены. Некоторые предприниматели вообще никакого отношения не имеют к импорту и вообще нет никаких импортных составляющих, но они по инерции подняли, а сейчас удобно – сверхприбыль, и не опускают. Их немножко – МАРТ у нас есть для этого – приведут в чувство. Беларусь не та страна, где можно наживаться на простом человеке. То есть если цена обоснованная и она необходима для того, чтобы этот товар был на рынке, он здесь будет. Но если цену можно привести к какому-то здравому знаменателю, я думаю, мы это сделаем. Сегодня речь идет о том, что мы должны действовать очень спокойно, взвешенно, но, с другой стороны, очень быстро. Все идет, как снежный ком. Во-первых, мы за счет 2021 года, он у нас очень хороший был. Мы сохраняем определенную «подушку». Первый квартал был хороший, сейчас потихоньку накапливаются эти проблемы. Страны СНГ захотят присоединиться к нашему экономическому союзу, потому что увидят экономический эффект

Вадим Боровик:

Почему на уровне первых лиц? Потому что они могут быстро принять решение. Мы надеемся, что Российская Федерация свои обязательства на цены, в том числе на энергоносители, доступ к госзакупкам, рынкам, что приоритет будет отдавать атлантам, а не китайским аналогам, и прочее. То есть сегодня важно продемонстрировать силу Союзного государства. Сегодня уже не будет альтернативы белорусскому молочку и мясу. Мы не будем в Австралии (русские) покупать его. Австралия вводит санкции против России. Сегодня мы, Беларусь, должны почувствовать в том числе от нашего союзника, которому мы подставили во время этой операции плечо, абсолютно, и мы сегодня в одной упряжке, нас посадили, хотя мы не участвуем в военной операции. Мы на этом рынке такие же хозяева, как и русские компании. Вы должны это сегодня увидеть. Это наша и просьба, и в какой-то степени уже и требование, поскольку это заявлено на уровне первых лиц государств. Часто, когда главы государств, первые лица, договаривались, они были вынуждены потом заниматься вот этой возней субъектов хозяйствования, когда начинали спекулировать на наших рынках, пытались блокировать наши предприятия и искать выгоду, с калькулятором подходить к геополитическому вопросу. А я говорил это – создайте благоприятные условия для союзника, помогите Беларуси быть хозяйкой на вашем рынке, это нормально, мы вас так же здесь примем. И в очередь выстроятся страны СНГ для того, чтобы присоединиться к нашему экономическому союзу, потому что они будут видеть экономический эффект. Всегда дешевле создавать благоприятные условия, чем потом заниматься военными операциями. Это всегда дешевле. «Видите, просят сегодня открыть рынки»

Вадим Боровик:

То, что им грустно, подтверждает руководитель ООН. Ведь он сейчас просит: давайте снимем по зерну и калийным удобрениям. Что такое калийные удобрения? Это урожай. Сегодня они себя немножко в этом вопросе подставляют, потому что Украина – серьезная была пашня, и часть экономики не работает, часть не засеяна. Они что-то себе потребляли, но большую часть экспортировали. Россию они под санкции ввели – соответственно они получат и калийные удобрения. Видите, просят сегодня открыть рынки. Поэтому я думаю, что если этот социально-экономический кризис в Европе будет нарастать, то будет уже давление от электората с требованием «пустите, дайте нам купить по нормальной цене подсолнечное масло». «Они начинают разочаровываться, поэтому эта вся иллюзия – многие хотят вернуться» Вадим Боровик:

По мигрантам и IT-сектору объясняю. По мигрантам – мы всех зовем, пожалуйста. Кто хочет на родину, пожалуйста. У нас стабильнее в два раза, чем в Польше. Варшава и Прибалтика так себя ведут, что они первые под ударом. Если они так себя с Россией будут вести, то это первые столицы в Европе, которые могут оказаться под ударом. Мы стараемся все-таки в конфликт не лезть. Второе. У меня много соседей, сотрудников, партнеров, связанных с IT-сектором. Уезжают в Латвию – на 20 % налог на зарплату выше, аренда выше в два раза. Зарплату сохранили, потерял… Вернулся в Беларусь. В Америке – мой сосед мне лично говорит: «Какой я дурак, что получил американский паспорт. Вадим, слышишь, во-первых, выходить буду, заплачу 30 %, квартиру продам, заплачу, если выйду. А сейчас налогов плачу в два раза больше, и на компанию, и на личные доходы». Они тоже, не зная, под влиянием каких-то веяний непонятных поехали. Вроде бы Европа. А потом, ты же не как турист приезжаешь. Тебе надо ребенка в садик отдать – другие деньги заплати, тебе надо пообедать в ресторане – другие деньги заплати, снять жилье, заплатить налоги с зарплаты. И они начинают разочаровываться, поэтому эта вся иллюзия – многие хотят вернуться. И если мы продолжим вот этот здоровый, спокойный курс, поедут к нам назад. У нас гораздо более стабильная ситуация, просто пытаются искусственно разжечь. «Мы должны создавать для Союзного государства свой продукт»