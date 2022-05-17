«Эффект храповика». Почему после стабилизации курса валют не снизились цены и как Беларусь справляется с санкциями?

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой БГТУ, и Вадим Боровик, политолог. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня мы будем говорить о том, что волнует каждого из нас, потому что экономика – это одна из таких вещей, которая никого не оставляет равнодушным. 16 мая Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным. Переговоры были закрытыми, но, подводя итоги, было сказано для широкой публики, что один из самых главных вопросов, которые обсуждали лидеры, – это импортозамещение. Насколько этот вопрос сегодня остро стоит для Беларуси? Как мы справляемся? Ведь наша экономика достаточно зависима и от импорта, и от экспорта. «Мы малая открытая экономика». Как Беларусь справляется с санкциями?

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой БГТУ:

Если говорить о Беларуси, то да, мы малая открытая экономика. Это термин, это не просто потому, что мы говорим, что маленькая по территории. Это не с территорией связано. Открыто у нас около 60 % валового продукта, завязано на экспортно-импортной операции. Когда еще были мирные времена, мне задавали вопрос: а давайте не будем вступать ни в какие интеграционные группировки, а останемся (дословно говорю) маленькой, чистенькой республикой посреди Европы? Так вот нельзя. Если вы хотите замкнуться, то отрезайте сразу 60 % валового продукта, и останется 40 %, а это рабочие места и так далее. Поэтому мы являемся открытой экономикой, но главный экспорт (куда мы экспортируем, от кого мы зависим) – это прежде всего Россия. Мы связаны были с Россией, и слава Богу, что с Россией. Россия тоже завязана, но она была завязана на сырьевой экспорт, и она себя позиционировала, еще с 1990-х годов это вырастает, и хотела вписаться в мировую экономику как сырьевая страна, которая обеспечивает всеми сырьевыми ресурсами, всей таблицей Менделеева предприятия, которые работают на Западе, поставлять туда нефть, поставлять туда газ и таким образом выжить. Еще в 2007 году им сказали: «Мы не просто вас не впишем в мировую экономику, но мы отнимем у вас все». Ясно, что Россия тогда не была готова, и она стала перестраивать свою экономику вплоть до нынешней ситуации. Ясно, что мы не в такой ситуации. Но мы очень сильно связаны с Россией. Вадим Боровик: «У нас, чтобы выжить, даже с частично закрытыми границами, есть все». Читайте здесь.

Ирина Новикова:

Если сегодня говорить об импортозамещении, то есть какие-то детали, комплектующие, которые поступают из других стран, особенно то, что связано с «Атлантом», БелАЗом, что связано с тракторным заводом. Но не надо думать, что мы зависим от какой-то одной детали, из-за которой может остановиться все. Буквально вчера мне привели такой пример, правда, российский пример, но он может иметь место и у нас. У товарища в машине одной из крутых европейских марок полетели какие-то детали. Он пришел в сервис, а ему говорят, что нет поставок, потому что санкции и так далее. Тут подходит к нему товарищ, у которого своя фирма, он говорит: не вопрос. И на 3D-принтере эту деталь отпечатали, и машина работает не хуже. Юлия Бешанова:

Но это в частности.

Вадим Боровик, политолог:

Дай бог, чтобы мы все могли отпечатать на 3D-принтерах, тогда вообще не было бы проблемы. Если бы мы могли печатать доллары, то вообще были бы в раю. Мы знаем, откуда счастье берется, – неограниченная ликвидность. Логистику трудно поменять, это в одночасье не делается. Оказалась не готова инфраструктура Ирина Новикова:

Какая проблема возникает? Логистику поменять можно. Например, мы говорили про завод «Атлант». Логистика шла через Одессу. Кажется, легко поменять на Новороссийский порт, но вы представляете, если все предприятия на Новороссийский порт, на порт Санкт-Петербурга, железнодорожная ветка БАМовская перегружена, не построили вторую ветку. То есть логистику трудно поменять не потому, что взял нарисовал на бумаге и пошел, просчитал все это, а она перегружена потоками. Оказалось, не совсем готова инфраструктура. Не сама логистика, а инфраструктура оказалась не готова, поэтому все это в одночасье не делается. Конечно, будет какой-то период. Возможно, будет даже и больно. Тем не менее не забывайте (молодежь не помнит, многие даже не были рождены, в Советском Союзе не жили), но ведь Советский Союз практически производил все. Это была замкнутая система, которая все производила внутри. Импортозамещение значительно дороже, но у нас программа импортозамещения действует с середины 2000-х годов. Я на протяжении 11 лет входила в эту комиссию, и мы рассматривали проекты. Там сидели люди по разным направлениям: и инженеры, и математики, физики и так далее. А я от экономики была. И первый мой вопрос, который я задавала, когда проходили проекты: будет ли это дешевле, чем, предположим, западный? Очень часто не было дешевле, наш продукт был более дорогой, но он нам позволял экономить валюту. То есть нужно подходить не с точки зрения того, что дешевле, а нужно подходить со многих позиций. Экономится, например, валюта, тем более если она нужна в другой какой-то сфере. Юлия Бешанова:

В чем мы вообще преуспели в импортозамещении? Вы говорите, что с 2000-х начали эту программу, многое сделано. Есть ли какие-то конкретные примеры, чего у нас не было, а сейчас мы это делаем сами и, в принципе, с легкостью переживем эти санкции?

Ирина Новикова:

Большинство подавали медики – оборудование различного рода производства, подавали инженеры с предприятий (с тракторного завода, с БелАЗа были такие проекты), поэтому мы сохранили свою промышленность. Могли смеяться, мол, вы можете купить это. Юлия Бешанова:

Да. Зачем изобретать велосипед? Ирина Новикова:

А Россия пошла по другому пути. Ведь они практически порезали все свои предприятия, новую технику, разворовали станки, оборудование. И сейчас, когда такая ситуация сложилась, почему они приезжают сюда, смотрят? Потому что да, у нас, может быть, оборудование отставшее на наших предприятиях, но оно есть. Как сказал Президент, мы можем создать не маленькую микросхему, а большую, но она работать будет. Микропроцессоры на данный момент, если мы говорим, что переходим на цифровую экономику, без микропроцессоров вы никуда не денетесь. Многие смеются. Да, мы отбрасываемся в 1970-е годы. В том числе речь шла об уральском автозаводе, о КАМАЗе, что там якобы уже не электроника, а механика. Но она ездит. Юлия Бешанова:

Об уровне и успешности работы экономики обычный человек судит по ценам в магазине. Вы пришли в магазин, посмотрели на цены и сказали, плохо работает экономика или хорошо. Когда в связи с непростой ситуацией подскочили курсы валют (сейчас они вернулись практически на прежние значения), выросли цены. Почему сейчас не пошла обратная реакция? О чем говорят люди? Когда доллар поднялся, мы понимали, почему поднялись в стоимости продукты. Сейчас нет. «Эффект храповика». Почему после стабилизации курса валют не снизились цены в магазине?

Ирина Новикова:

Ясно, что у всего народа нет экономического образования. В автомобиле есть такое устройство – храповик, который движется только вперед. В экономике это называется эффектом храповика, когда цены поднимаются, а обратно они не движутся. Они и не будут двигаться. Спустимся с макроэкономики на микроуровень. Вы бизнесмен. Когда начинает расти валютный курс, а вы закупаете сырье, например, за рубежом, ясно, что вы в структуру издержек включаете, что вы потратите больше и, соответственно, закладываете это в цену, и она начинает расти. Но когда курс падает (вы предприниматель), вы снизите цену? Вадим Боровик:

Абсолютно правильно с точки зрения экономики. Но ведь у нас экономика социально ориентированная. Поэтому белорусы должны понимать, где-то социально значимые товары. Юлия Бешанова:

В Европе сейчас все чаще звучат голоса о том, что перегнули палку с санкциями. Я так понимаю, что там тоже не все так сладко. Говорят и об энергетическом кризисе, и о продовольственном. Там понимают последствия этих санкций? Ведь там тоже страдают в первую очередь люди, там тоже такая на выживание игра сейчас. Понимают ли в Европе последствия санкций и грозит ли Беларуси кризис продовольствия? Ирина Новикова:

Я думаю, что не совсем понимают. Кроме того, есть такая игра «Кто первый моргнет?» в детстве, когда сидят, друг на друга смотрят – кто первый моргнет. Юлия Бешанова:

Люди все чаще говорят о том, что нет сил платить за коммуналку. Ирина Новикова:

Абсолютно правильно. Это к тому, что когда мы говорим о том, что у нас цены растут. Если у нас, например, бутылка масла подсолнечного стоит – ну, возьмем максимальную цену – 1 евро, хотя есть и более дешевое подсолнечное масло, то там уже до 10-15.

Вадим Боровик:

Масла уже нет в Германии. Ирина Новикова:

Да, уже нет. Это первое. Дальше – заканчиваются запасы муки. Пусть они думают. Вы учтите, что в России сосредоточены большие поля, где можно возделывать пшеницу. Россия вышла в 2021 году на первое место в мире по экспорту зерна. Без зерна мы в принципе не останемся. Точно так же, как если в Украине идет война, и они были поставщиками масла на европейский рынок, то такое же подсолнечное масло есть и в России. Кстати, зрители могут зайти в магазин и посмотреть: действительно, разнообразным российским маслом заполнены все полки, ящики, пожалуйста, бери – не хочу. Абсолютно правильно мы говорим, что у нас же, кроме Союзного государства, есть еще ЕАЭС. В принципе, когда мы принимали туда, и Киргизия входила, Таджикистан еще наблюдателем, в ОДКБ он входит, а наблюдателем является в ЕАЭС. И Казахстан. Если мы говорим, что мы потеряли… Сколько, 14-16 миллиардов, по-моему, мы недополучили? Вадим Боровик:

Да. Ирина Новикова:

Премьер говорил. Мы экспортировали в Европу нефтепродукты, а в Казахстане есть и свои нефтепродукты. Есть Армения. Логистика, конечно, не особо удобная. Но есть трубопроводы, можно через Азербайджан каким-то образом. Продается, вливается в одну трубу, а связана и выливается из другой. То есть как бы не наша нефть переработанная, а чья-то, но она может идти по трубопроводному транспорту. Нужно логистику посмотреть, это специалисты должны посмотреть. Кроме того, если говорить о продовольствии, без продовольствия мы не останемся, ни по маслу, ни по пшенице, ни по молоку. В России молочной базы не хватает, потому что то, что предпринималось в 1990-2000-е годы, когда Президент говорил, что нельзя пускать под нож коров, когда кормить нечем было, были такие периоды у нас, и мы сохранили молочные базы, у нас достаточно неплохая. Конечно, с мясной базой хуже. Мы закупали колбасы, которые у нас делаются, мы закупали частично в Польше. Теперь я не знаю, как будет. Но и им будет, учтите, грустно. Вы не думайте, что ситуация только у нас такая, ведь мы с поляками рядом размещаемся, мы торговали достаточно плотно.