«Да, буду лётчиком!» Что говорят жители Лиды, которые сели за штурвал тренажёра боевого самолёта?

Новости Беларуси. Если у летчика одна мечта – высота, то у школьника – дотянуться до кумира. Поэтому в канун самого мужественного праздника в году, Дня защитника Отечества, в Лидской гвардейской штурмовой авиабазе раскрывают секреты небесной профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там устроили день открытых дверей и даже дали детям полетать.

Давай вверх! Полетели! Ааааа!

Первым делом самолеты, и для девушек притом! Полетать на настоящем тренажере учебного-боевого самолета Як-130 – это ли не счастье для любого школьника? Белорусская разработка – кабина летчика со всеми приборами, управление как в реальности, звук двигателей. А на 360 градусов вокруг – точное изображение Лидского района. Романтика неба мальчикам в прямом смысле кружит голову.

Кирилл Морозов, учащийся СШ № 9 Лиды:

Летать понравилось. Все хорошо. Галина Буро, корреспондент:

Будешь летчиком? Кирилл Морозов:

Да, буду летчиком!

Это тот редкий случай, когда двери 116-й гвардейской штурмовой авиабазы открыты для всех желающих. Не упустили уникальную возможность и местные школы, и местные жители.