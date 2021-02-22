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«Да, буду лётчиком!» Что говорят жители Лиды, которые сели за штурвал тренажёра боевого самолёта?

22 февраля 2021 20:26
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Новости Беларуси. Если у летчика одна мечта – высота, то у школьника – дотянуться до кумира. Поэтому в канун самого мужественного праздника в году, Дня защитника Отечества, в Лидской гвардейской штурмовой авиабазе раскрывают секреты небесной профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там устроили день открытых дверей и даже дали детям полетать.

«Да, буду лётчиком!» Что говорят жители Лиды, которые сели за штурвал тренажёра боевого самолёта?-1

Давай вверх! Полетели! Ааааа!

«Да, буду лётчиком!» Что говорят жители Лиды, которые сели за штурвал тренажёра боевого самолёта?-4

Первым делом самолеты, и для девушек притом! Полетать на настоящем тренажере учебного-боевого самолета Як-130 – это ли не счастье для любого школьника? Белорусская разработка – кабина летчика со всеми приборами, управление как в реальности, звук двигателей. А на 360 градусов вокруг – точное изображение Лидского района. Романтика неба мальчикам в прямом смысле кружит голову.

«Да, буду лётчиком!» Что говорят жители Лиды, которые сели за штурвал тренажёра боевого самолёта?-7

Кирилл Морозов, учащийся СШ № 9 Лиды:
Летать понравилось. Все хорошо.

Галина Буро, корреспондент:
Будешь летчиком?

Кирилл Морозов:
Да, буду летчиком!

«Да, буду лётчиком!» Что говорят жители Лиды, которые сели за штурвал тренажёра боевого самолёта?-10

Это тот редкий случай, когда двери 116-й гвардейской штурмовой авиабазы открыты для всех желающих. Не упустили уникальную возможность и местные школы, и местные жители.

«Да, буду лётчиком!» Что говорят жители Лиды, которые сели за штурвал тренажёра боевого самолёта?-13

Александр Урбанович, житель Лиды:
Я любитель авиации. Увидел объявление, что день открытых дверей. Вообще, я ждал его давно. Не так легко, как казалось. На симуляторах я не пробовал летать, а тут сразу на тренажере.

# Авиация # общество # Галина Буро # Фотофакт

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