«Очень понравилась ваша республика». Минск приглашает на сезон сельскохозяйственных ярмарок

Новости Беларуси. Сельскохозяйственные ярмарки. В эти выходные снова развернулись торговые ряды во многих точках Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все районы Минска 3 октября приглашают на ярмарки сезонной торговли. Самая масштабная традиционно развернулась у «Чижовка-Арены». Здесь можно приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию. Участие в ярмарках принимают торговые и сельскохозяйственные организации, а также фермеры из разных регионов Беларуси и других уголков мира. Для многих такие встречи стали уже праздником, которого с нетерпением ждут. Здесь продавцы рекламируют себя и свою продукцию, привлекая новых клиентов, а покупатели приобретают товары и хорошее настроение.

Очень понравилась ваша республика. Характер хороший, народ хороший, добрый. Первый раз я у вас на ярмарке, завтра буду торговать здесь. Очень понравилось мне.