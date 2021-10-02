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«Очень понравилась ваша республика». Минск приглашает на сезон сельскохозяйственных ярмарок

02 октября 2021 18:43
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Новости Беларуси. Сельскохозяйственные ярмарки. В эти выходные снова развернулись торговые ряды во многих точках Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень понравилась ваша республика». Минск приглашает на сезон сельскохозяйственных ярмарок-1

Все районы Минска 3 октября приглашают на ярмарки сезонной торговли. Самая масштабная традиционно развернулась у «Чижовка-Арены». Здесь можно приобрести плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию. Участие в ярмарках принимают торговые и сельскохозяйственные организации, а также фермеры из разных регионов Беларуси и других уголков мира. Для многих такие встречи стали уже праздником, которого с нетерпением ждут. Здесь продавцы рекламируют себя и свою продукцию, привлекая новых клиентов, а покупатели приобретают товары и хорошее настроение.

«Очень понравилась ваша республика». Минск приглашает на сезон сельскохозяйственных ярмарок-4

Очень понравилась ваша республика. Характер хороший, народ хороший, добрый. Первый раз я у вас на ярмарке, завтра буду торговать здесь. Очень понравилось мне.

«Очень понравилась ваша республика». Минск приглашает на сезон сельскохозяйственных ярмарок-7

С самого утра 3 октября фермеры и отечественные производители будут радовать самой разной продукцией. Такие продовольственные точки будут располагаться во всех районах Минска.

# Ярмарки в Минске # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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