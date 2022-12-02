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У минчан в квартирах потеплеет – теплосети повысили температуру почти на 20 градусов

02 декабря 2022 13:58
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Новости Беларуси. Батареи в квартирах стали горячее. В столичной системе теплоснабжения повысили температуру с 76 до 93 градусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

У минчан в квартирах потеплеет – теплосети повысили температуру почти на 20 градусов-1

Это связано с усилением морозов. Задания на изменение температурного режима в теплосети выдаются заранее. Специалисты основываются на прогнозах синоптиков. Корректировка проходит в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.  

У минчан в квартирах потеплеет – теплосети повысили температуру почти на 20 градусов-4

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:  
Для нас это не ново, это ежегодная работа. В этом году это впервые в такое, скажем, небольшое похолодание, но оно есть. Мы к нему готовы были. Теплоносители, температуру – мы все это выдерживаем согласно графикам. К любой внештатной ситуацией, которая может произойти в городе (в качестве теплоснабжения), мы готовы. Буквально, скажем, если что-то произойдет, какая-то неисправность – мы готовы приступить к ее устранению.  

У минчан в квартирах потеплеет – теплосети повысили температуру почти на 20 градусов-7

При недостаточно комфортном отоплении в квартирах минчане могут обратиться в ЖЭС по месту жительства или в контакт-центр службы 115.бел.  

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# Отопительный сезон # общество # Андрей Жешко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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