У минчан в квартирах потеплеет – теплосети повысили температуру почти на 20 градусов

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Для нас это не ново, это ежегодная работа. В этом году это впервые в такое, скажем, небольшое похолодание, но оно есть. Мы к нему готовы были. Теплоносители, температуру – мы все это выдерживаем согласно графикам. К любой внештатной ситуацией, которая может произойти в городе (в качестве теплоснабжения), мы готовы. Буквально, скажем, если что-то произойдет, какая-то неисправность – мы готовы приступить к ее устранению.