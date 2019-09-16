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В Витебске прошёл конкурс мастерства среди водителей троллейбусов

16 сентября 2019 07:25
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Новости Беларуси. В Витебске прошел городской конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске прошёл конкурс мастерства среди водителей троллейбусов-1

Самым зрелищным стал практический этап испытаний. 15 водителей выполняли движение «змейкой», постановку транспорта в бокс, подъезд к остановке и стоп-линии, заезд в тоннельные ворота и объезд колодцев. Фигуры водительского «пилотажа» на тяжелом и большом троллейбусе давались непросто. Оценивалось и время прохождения трассы.

В Витебске прошёл конкурс мастерства среди водителей троллейбусов-4

Максим Шкараденок, водитель:
Еще в детстве мне очень нравилось, как водители управляют троллейбусом, и мне всегда хотелось научиться этому. В конкурсе я участвую в первый раз. Как-то себя больше настраиваешь не на победу, а на то, чтобы чему-то научиться, что-то делать хорошо.

В Витебске прошёл конкурс мастерства среди водителей троллейбусов-7

Михаил Залецкий, председатель профсоюзного комитета филиала Горэлектротранс Витебска:
Люди лучше узнают техническую базу, готовятся, правила дорожного движения. Это повышает безопасность дорожного движения. Я считаю, что это очень полезно, это надо проводить даже на уровне республиканских конкурсов.

В Витебске прошёл конкурс мастерства среди водителей троллейбусов-10

В Витебске конкурс стал уже традиционным. Как показала практика, такие состязания помогают не только повысить популярность профессии водителя, но и снизить уровень аварийности на дорогах, а также улучшить качество обслуживания пассажиров.

В Витебске прошёл конкурс мастерства среди водителей троллейбусов-13

# Общественный транспорт # общество # Максим Шкараденок # Михаил Залецкий # Фотофакт

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