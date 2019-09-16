В Витебске прошёл конкурс мастерства среди водителей троллейбусов

Новости Беларуси. В Витебске прошел городской конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым зрелищным стал практический этап испытаний. 15 водителей выполняли движение «змейкой», постановку транспорта в бокс, подъезд к остановке и стоп-линии, заезд в тоннельные ворота и объезд колодцев. Фигуры водительского «пилотажа» на тяжелом и большом троллейбусе давались непросто. Оценивалось и время прохождения трассы.

Максим Шкараденок, водитель:

Еще в детстве мне очень нравилось, как водители управляют троллейбусом, и мне всегда хотелось научиться этому. В конкурсе я участвую в первый раз. Как-то себя больше настраиваешь не на победу, а на то, чтобы чему-то научиться, что-то делать хорошо.

Михаил Залецкий, председатель профсоюзного комитета филиала Горэлектротранс Витебска:

Люди лучше узнают техническую базу, готовятся, правила дорожного движения. Это повышает безопасность дорожного движения. Я считаю, что это очень полезно, это надо проводить даже на уровне республиканских конкурсов.