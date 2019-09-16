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Ночной бой на передовой: белорусские военные решили очередную задачу в ходе «Щита Союза-2019»

16 сентября 2019 07:58
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Новости Беларуси. Механизированные и артиллерийские подразделения отразили нападение условного неприятеля в ночных условиях. Очередная задача решена в ходе совместного белорусско-российского оперативного учения «Щит Союза-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночной бой на передовой: белорусские военные решили очередную задачу в ходе «Щита Союза-2019»-1

Батальонная тактическая группа со средствами усиления вела ночной бой с условным противником на передовой. Как отметили в оборонном ведомстве, военнослужащие показали хороший уровень профессиональной подготовки и слаженность подразделений. Личный состав действовал решительно и с поставленными задачами справился успешно.

Ночной бой на передовой: белорусские военные решили очередную задачу в ходе «Щита Союза-2019»-4

Напоминаем: масштабное учение проходит на нижегородском полигоне «Мулино». Продлятся маневры до 19 сентября.

Ночной бой на передовой: белорусские военные решили очередную задачу в ходе «Щита Союза-2019»-7

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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