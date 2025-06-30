Аномальная жара накрыла Западную Европу. В течение недели в Италии, Португалии, Франции и Греции были побиты температурные рекорды. Испания раскалилась до 46 градусов. Люди массово обращаются за помощью к медикам. Среди недомоганий: потеря сознания и обезвоживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне резкого повышения температур, власти некоторых городов объявили предупреждения. Их получили, например, жители Парижа и Рима. Сильнейшая засуха спровоцировала лесные пожары. Огнем охвачены – Греция, Франция и Турция. Наивысший уровень тревоги объявлен в Португалии. Здесь также опасаются воспламенений. Хотя в Германии пик температур до 40 градусов ожидается только в среду, немецкие метеорологи уже бьют тревогу. Засуха, причинившая стране непоправимый ущерб в прошлом году, может вернуться. От жары плавится даже вечно пасмурный Лондон. В Британии сегодня +35 – рекордный для июня показатель. Жители европы ждут спасительного дождя. Однако синоптики обещают осадки лишь после 3 июля.