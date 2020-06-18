«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника

Новости Беларуси. Медики 4-й клинической больницы присоединились к флешмобу в честь профессионального праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 100 человек запустили шары в небо как символ надежды и веры в здоровое будущее. К слову, флешмоб стартовал неделю назад среди всех учреждений здравоохранения Минска. К масштабному мероприятию уже присоединились 11 центров, больниц и поликлиник.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Это символ того, что мы едины, мы непобедимы. Несмотря на все происходящие трудности, медицинские работники работают самоотверженно, выполняют свой профессиональный долг. И так вот мы хотим отпраздновать свой праздник.

Ирина Смирнова, заведующая вторым инфекционным отделением 4-й клинической больницы:

В этих условиях, когда мы не можем, как обычно, встретиться в выходной день и отпраздновать праздник. Наше руководство, наш профсоюзный комитет, который во все эти дни по любому вопросу приходит к нам на помощь... Я хочу сказать слова благодарности руководству, профсоюзному комитету, всем коллегам.