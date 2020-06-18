Прямой эфир

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника

18 июня 2020 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Медики 4-й клинической больницы присоединились к флешмобу в честь профессионального праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника-1

Более 100 человек запустили шары в небо как символ надежды и веры в здоровое будущее. К слову, флешмоб стартовал неделю назад среди всех учреждений здравоохранения Минска. К масштабному мероприятию уже присоединились 11 центров, больниц и поликлиник.

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника-4

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Это символ того, что мы едины, мы непобедимы. Несмотря на все происходящие трудности, медицинские работники работают самоотверженно, выполняют свой профессиональный долг. И так вот мы хотим отпраздновать свой праздник.

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника-7

Ирина Смирнова, заведующая вторым инфекционным отделением 4-й клинической больницы:
В этих условиях, когда мы не можем, как обычно, встретиться в выходной день и отпраздновать праздник. Наше руководство, наш профсоюзный комитет, который во все эти дни по любому вопросу приходит к нам на помощь... Я хочу сказать слова благодарности руководству, профсоюзному комитету, всем коллегам.

«Символ того, что мы едины, мы непобедимы». Медики запустили шары в небо в честь профессионального праздника-10

Мероприятие проходит по инициативе Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. На этой неделе во флешмобе примут участие еще 15 медицинских учреждений. Всего праздничная акция объединит более 3000 человек.

# Медицина # общество # Георгий Будревич # Ирина Смирнова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую
18 июня 2020 15:12

Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую

Стилизованные василёк и ромашка. Как украсят Минск к 3 июля в 2020 году
18 июня 2020 14:44

Стилизованные василёк и ромашка. Как украсят Минск к 3 июля в 2020 году

«Беларускі народ заўсёды меў светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла»
18 июня 2020 14:06

«Беларускі народ заўсёды меў светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла»