Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую

Вадим Щеглов: Он хотел, чтобы вы продолжили его дело. Всегда же родители видят продолжение в своих детях.

Борис Батура : Наверное, с отцом мы занимались. Отец меня пытался научить сапожному делу.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Какое у Вас самое яркое воспоминание из детства?

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Борис Батура:

Батька ж был профессионал. Он закончил Варшавскую высшую школу. Это как техникум, можно так сказать. Это большое образование.

Потому что, когда поляки были, они ему говорили: «Ты переходи в католическую веру, мы тебе большую должность дадим». Он говорит: «Нет. Я был православным и умру православным». Вот так всю жизнь сапожником проработал.

Вот обучение это – я любил, в принципе, мастерить. Я и теперь, если надо иногда, набойки – такое простое, будем говорить. У меня мечта была – когда уже закончится эта работа, мастерскую маленькую открыть и заниматься этим делом. Когда поработаешь серьёзно, и батька какой-то копейкой поделится – это, вообще, самые приятные минуты были детства. Поэтому всё это было.

Вадим Щеглов:

Но сапожником себя Вы не видели?

Борис Батура:

К сожалению, да.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии

– как занимался прыжками в высоту и с шестом

– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья

– о любви к книгам Достоевского

– почему в людях главное – честность

– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру

– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров

Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.