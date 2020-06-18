Борис Батура сам делает набойки на обувь и мечтает открыть мастерскую

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое у Вас самое яркое воспоминание из детства?
Борис Батура:
Наверное, с отцом мы занимались. Отец меня пытался научить сапожному делу.
Вадим Щеглов:
Он хотел, чтобы вы продолжили его дело. Всегда же родители видят продолжение в своих детях.
Борис Батура:
Батька ж был профессионал. Он закончил Варшавскую высшую школу. Это как техникум, можно так сказать. Это большое образование.
Потому что, когда поляки были, они ему говорили: «Ты переходи в католическую веру, мы тебе большую должность дадим». Он говорит: «Нет. Я был православным и умру православным». Вот так всю жизнь сапожником проработал.
Вот обучение это – я любил, в принципе, мастерить. Я и теперь, если надо иногда, набойки – такое простое, будем говорить. У меня мечта была – когда уже закончится эта работа, мастерскую маленькую открыть и заниматься этим делом. Когда поработаешь серьёзно, и батька какой-то копейкой поделится – это, вообще, самые приятные минуты были детства. Поэтому всё это было.
Вадим Щеглов:
Но сапожником себя Вы не видели?
Борис Батура:
К сожалению, да.
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– как занимался прыжками в высоту и с шестом
– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья
– о любви к книгам Достоевского
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
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