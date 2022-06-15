Не допустить возрождения нацизма – принята резолюция международной парламентской конференции
Новости Беларуси. Мощный посыл всему миру 15 июня прозвучал из Овального зала Дома правительства – не допустить фальсификации истории и возрождения идей нацизма. Такие обязательства взяли на себя участники международной парламентской конференции, посвященной сохранению памяти о героическом прошлом советского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итогом двухдневной работы стала резолюция. Документ будет направлен в зарубежные парламенты и международные организации.
История стала заложницей большой политики, где борьба за правду, по сути, является борьбой за будущее всего мира. В нынешних условиях преступления фашизма становятся серьезным предостережением человечеству. И у нас есть неопровержимые доказательства зверств, совершенных нацистами на белорусской земле.
Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:
В условиях современных вызовов, когда мы видим такие тотальные атаки на нашу национальную память, попытки фальсификации итогов Великой Отечественной войны как неотъемлемой части Второй мировой войны, которые происходят за пределами Беларуси и нашей братской России, мы храним как раз подлинники документов, которые неопровержимо свидетельствуют о преступной политике нацистов в отношении и гражданского населения, в том числе на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны.
Расширять образовательную работу, вовлекать в нее молодежь и общественные организации. Это только некоторые пункты итоговой резолюции. Участники конференции едины во мнении, что только сообща возможно защитить и сохранить память о Великой Победе.
Лилия Ананич: недопустимо переписывать историческую память. Мы должны препятствовать возрождению нацизма. Читайте здесь.
Работа нескольких секций, обстоятельные доклады участников позволили всесторонне проанализировать заявленную тему и значительно расширить представление о событиях 40-х. Озвученные тезисы в очередной раз подтвердили правоту курса на отстаивание исторической правды.