Не допустить возрождения нацизма – принята резолюция международной парламентской конференции

Новости Беларуси. Мощный посыл всему миру 15 июня прозвучал из Овального зала Дома правительства – не допустить фальсификации истории и возрождения идей нацизма. Такие обязательства взяли на себя участники международной парламентской конференции, посвященной сохранению памяти о героическом прошлом советского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итогом двухдневной работы стала резолюция. Документ будет направлен в зарубежные парламенты и международные организации.

История стала заложницей большой политики, где борьба за правду, по сути, является борьбой за будущее всего мира. В нынешних условиях преступления фашизма становятся серьезным предостережением человечеству. И у нас есть неопровержимые доказательства зверств, совершенных нацистами на белорусской земле.