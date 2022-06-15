На каждом сантиметре сидят растения. Какие экзотические деревья есть на дачном участке у белоруски?
Обзавестись дачным участком и уютным домиком – мечта многих белорусов. Приехать с друзьями на шашлыки, послушать пение птиц, посидеть в тени деревьев. О том, как меняется тренд загородной жизни и где выгодно прикупить заветные сотки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Мой оазис занимает примерно 30 соток
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы ландшафтный дизайнер. Расскажите подробнее о своих растениях, о тех, которые плодоносят. Какой у вас оазис?
Светлана Сотникова, ландшафтный дизайнер:
Мой оазис занимает площадь примерно 30 соток недалеко от Минска.
Наталья Надольская:
Примерно 30 соток.
Светлана Сотникова:
Примерно.
Наталья Надольская:
Я бы акцентировала внимание. Примерно 30 соток, примерно гектар-два.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Всего ничего.
Светлана Сотникова:
Те участки, которые меньше 15 соток я, к сожалению, считаю очень маленькими.
Наталья Надольская:
30 соток – это очень много.
Светлана Сотникова:
Да. На каждом сантиметре у меня сидят какие-то растения, которые цветут начиная с апреля и заканчивая ноябрем, плодоносят тоже. Достаточно много плодовых растений всяких разных. Фактически все, что могло бы расти в Беларуси, у меня есть, присутствует.
«Одна в стране выращиваю каштан съедобный»
Светлана Сотникова:
Более того, если это интересно, я одна в стране выращиваю каштан съедобный. Тот, который жарят во Франции.
Наталья Надольская:
Очень интересно, расскажите поподробнее.
Светлана Сотникова:
20 лет назад я привезла себе с юга семена каштана и посадила его. Они выросли, дали плоды. Выросли полноценные саженцы из этих плодов. Сейчас каштаны в третьем поколении я выращиваю здесь в Беларуси. Хотя нигде севернее Кавказа, наверное, они в природе и культуре не встречаются, или, допустим, Испании, Средиземноморье. Тем не менее они прекрасно растут здесь. Это очень удивляет многих людей. Они растут и могут. Что произошло? Я просто решила их здесь посадить. Мне очень нравится старая шутка, которая говорит о том, что не растет. Почему не растет? Так ведь не посадили.
Сейчас у меня большая коллекция магнолий на участке. Больше 50 растений. До сих пор для многих людей магнолия – это что-то связанное с югом. Тем не менее они растут, зимуют, прекрасно себя чувствуют. Более того, ничего особого не требуют к себе.
Много лет назад это из хобби переросло в профессию
Юлия Самусенко:
Светлана, для чего лично вы выращиваете растения? У вас огород, магнолии и каштан. Это эстетическое удовольствие, нечем себя занять? Для чего?
Наталья Надольская:
Спортивный интерес?
Светлана Сотникова:
Вы знаете, много лет назад это переросло в профессию из хобби. Сейчас я выращиваю растения для того, чтобы получить эстетическое удовольствие для себя в первую очередь. Но, когда я увидела результат, поняла, что это может стать моей работой, которая приносит доход и средства к существованию.
Возникла идея создать собственный небольшой сад
Светлана Сотникова:
Очень важный аспект – это популяризация растений. Я очень хочу показать людям насколько, к сожалению, мы часто ограничены в своем восприятии. Насколько много всего красивого, интересного может расти в нашей природе, в нашем климате. Есть такие растения – например, каштан с красными цветами. У нас в городе, вы знаете, что цветут каштаны белые. Есть каштаны с красными цветами. Они не поражаются каштановой молью, которая портит наши деревья, например, в Минске. Очень много ситуаций связно с тем, что люди не видят красивых растений. Они никогда в жизни просто-напросто их не видели. Возникла такая идея создать свой собственный небольшой сад. Потому что не каждый человек осилит посещение ботанического сада раз в две недели, исследование всех его уголков, чтобы узнать, что там растет, что новое там расцвело. Возникла идея создания маленького сада, где человек может увидеть подросшие экземпляры в возрасте 5-10-15 лет. То есть в обозримой перспективе для себя, если берет маленький саженец, каким он будет через несколько лет хорошим, красивым или полезным. Демонстрировать людям, что это все на самом деле реально. Вы тоже можете себе это позволить.
«Можно высаживать более экзотические деревья и кустарники»
Наталья Надольская:
Это очень правильно, потому что есть такой стереотип, что обычно на даче нужно посадить картошку, редиску, куст смородины, яблоневое дерево, грушевое – и все.
Юлия Самусенко:
Обязательно в нереальных количествах, чтобы это все было.
Наталья Надольская:
Да. А тут Светлана своим собственным примером показывает то, что можно высаживать более экзотические деревья и кустарники.
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