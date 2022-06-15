На каждом сантиметре сидят растения. Какие экзотические деревья есть на дачном участке у белоруски?

Обзавестись дачным участком и уютным домиком – мечта многих белорусов. Приехать с друзьями на шашлыки, послушать пение птиц, посидеть в тени деревьев. О том, как меняется тренд загородной жизни и где выгодно прикупить заветные сотки, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Мой оазис занимает примерно 30 соток Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы ландшафтный дизайнер. Расскажите подробнее о своих растениях, о тех, которые плодоносят. Какой у вас оазис?

Светлана Сотникова, ландшафтный дизайнер:

Мой оазис занимает площадь примерно 30 соток недалеко от Минска. Наталья Надольская:

Примерно 30 соток. Светлана Сотникова:

Примерно. Наталья Надольская:

Я бы акцентировала внимание. Примерно 30 соток, примерно гектар-два. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Всего ничего.

Светлана Сотникова:

Те участки, которые меньше 15 соток я, к сожалению, считаю очень маленькими. Наталья Надольская:

30 соток – это очень много. Светлана Сотникова:

Да. На каждом сантиметре у меня сидят какие-то растения, которые цветут начиная с апреля и заканчивая ноябрем, плодоносят тоже. Достаточно много плодовых растений всяких разных. Фактически все, что могло бы расти в Беларуси, у меня есть, присутствует. «Одна в стране выращиваю каштан съедобный»

Светлана Сотникова:

Более того, если это интересно, я одна в стране выращиваю каштан съедобный. Тот, который жарят во Франции. Наталья Надольская:

Очень интересно, расскажите поподробнее. Светлана Сотникова:

20 лет назад я привезла себе с юга семена каштана и посадила его. Они выросли, дали плоды. Выросли полноценные саженцы из этих плодов. Сейчас каштаны в третьем поколении я выращиваю здесь в Беларуси. Хотя нигде севернее Кавказа, наверное, они в природе и культуре не встречаются, или, допустим, Испании, Средиземноморье. Тем не менее они прекрасно растут здесь. Это очень удивляет многих людей. Они растут и могут. Что произошло? Я просто решила их здесь посадить. Мне очень нравится старая шутка, которая говорит о том, что не растет. Почему не растет? Так ведь не посадили. Сейчас у меня большая коллекция магнолий на участке. Больше 50 растений. До сих пор для многих людей магнолия – это что-то связанное с югом. Тем не менее они растут, зимуют, прекрасно себя чувствуют. Более того, ничего особого не требуют к себе. Много лет назад это из хобби переросло в профессию

Юлия Самусенко:

Светлана, для чего лично вы выращиваете растения? У вас огород, магнолии и каштан. Это эстетическое удовольствие, нечем себя занять? Для чего? Наталья Надольская:

Спортивный интерес? Светлана Сотникова:

Вы знаете, много лет назад это переросло в профессию из хобби. Сейчас я выращиваю растения для того, чтобы получить эстетическое удовольствие для себя в первую очередь. Но, когда я увидела результат, поняла, что это может стать моей работой, которая приносит доход и средства к существованию. Возникла идея создать собственный небольшой сад