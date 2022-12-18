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Что случится с Турцией, если Эрдоган перестанет быть её главой? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»

18 декабря 2022 07:20
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Надежда Сасс:
Закатится ли звезда Турции без Эрдогана?  

Что случится с Турцией, если Эрдоган перестанет быть её главой? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-1

Эрдоган – человек с удивительным чутьем. У него чутье власти и чутье возможностей.  

Что случится с Турцией, если Эрдоган перестанет быть её главой? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-4

Значительное количество людей в стране, по самым очевидным причинам, прежде всего экономическим, хотели бы: а давайте посмотрим что-то новое. Может быть, получится.  

Что случится с Турцией, если Эрдоган перестанет быть её главой? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-7

Некоторые европейские страны против дальнейшего расширения. Но если Эрдоган проиграет выборы, есть шанс того, что переговоры с Турцией вновь будут открыты.  

Что случится с Турцией, если Эрдоган перестанет быть её главой? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-10

Даже речь идет не столько о проигрыше, а об уходе по каким-то другим причинам, скорее, у Эрдогана. Появится другой.  

Что случится с Турцией, если Эрдоган перестанет быть её главой? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-13

«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ в воскресенье, 18 декабря, в 21:00.  

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Фотофакт

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