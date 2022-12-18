Что случится с Турцией, если Эрдоган перестанет быть её главой? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»

Надежда Сасс:
Закатится ли звезда Турции без Эрдогана?
Надежда Сасс:
Закатится ли звезда Турции без Эрдогана?
Эрдоган – человек с удивительным чутьем. У него чутье власти и чутье возможностей.
Значительное количество людей в стране, по самым очевидным причинам, прежде всего экономическим, хотели бы: а давайте посмотрим что-то новое. Может быть, получится.
Некоторые европейские страны против дальнейшего расширения. Но если Эрдоган проиграет выборы, есть шанс того, что переговоры с Турцией вновь будут открыты.
Даже речь идет не столько о проигрыше, а об уходе по каким-то другим причинам, скорее, у Эрдогана. Появится другой.
«Сасс уполномочен заявить» на телеканале СТВ в воскресенье, 18 декабря, в 21:00.
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