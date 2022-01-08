«Очень хотелось исполнить». В «Лошицкой усадьбе» устроили рождественский музыкальный салон

Новости Беларуси. В «Лошицкой усадьбе» 8 января знакомили с новогодними традициями разных стран, предысторией написания рождественских гимнов, а также музыкальным фольклором Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солисты государственной филармонии также напомнили зрителю о салонной культуре.

Начало января – это время, когда рождественская сказка живет не на страницах книги, а в домах и сердцах. Но новогоднее волшебство – явление мимолетное. Чтобы задержать зимнее чудо и уговорить его остаться погостить еще немного, в «Лошицкой усадьбе» устроили праздничный концерт.

Любовь Сытько, лектор-музыковед Белорусской государственной филармонии:

Очень хотелось исполнить, подарить рождественское, новогоднее настроение нашим зрителям. Как раз очень удобное время – большие выходные, когда много людей гуляли по «Лошицкой усадьбе» и смогли насладиться музыкой, прозвучавшей в исполнении наших солистов.

Светлана Стародетко, солистка Белорусской государственной филармонии:

Новый год и Рождество – это всегда чудо. И хочется как-то продлить очарование этого праздника. Поэтому, наверное, этот концерт – совершенно логическое продолжение праздничных новогодних и рождественских дней. Музыкальный салон объединил в титрах имена широко известных композиторов с разных уголков планеты и местами далеких друг от друга отрезков истории. Переливами звучали голоса белорусских солистов, а со стен усадьбы наблюдали концерт портреты. В сопровождении романсов зритель не только путешествовал по зимней дороге из стихотворения классика Пушкина, но и ненадолго заглянул в прошлое, когда салонное творчество еще было живо.

Полина Королева, корреспондент:

Салонная культура была крайне популярна до 1917 года. Собираясь небольшими, но избранными компаниями люди самосовершенствовались и в целом приобщались к искусству. Традиция салона противостояла массовой культуре и отличалась элитарностью. Именно поэтому после Февральской, а также Октябрьской революций салоны стали символом классовой враждебности. На очень долгое время люди забыли о книжных, музыкальных и свадебных клубах. Однако после ситуация реабилитировалась, и салоны в современном виде позволяют любому желающему приобщиться к искусству.

Кроме рождественских гимнов и арий, услышал зритель историю создания некоторых песен. Узнал о нелюдимом нраве композитора Рахманинова, который заметно милел под Рождество. А также познакомился с новогодними традициями Европы.

Любовь Сытько:

Главная традиция – это украшение жилья, рождественские веночки, также специальные вертепы – это композиция из фигур Иисуса Христа, младенца, девы Марии и других персонажей. Белорусские традиции. Очень интересная традиция с переодеванием в тотемных животных и хождением по дворам, пением песен рождественских колядок.